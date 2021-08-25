ما لا تعرفه عن الأسترالية التي دخلت تاريخ كرة السلة الأفريقية

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

لم تكن الأسترالية ليز ميلز تعرف أن حلمها الذي نشأ معها منذ طفولتها سيمنحها فرصة دخول تاريخ كرة السلة في قارة أفريقيا.



ليز ميلز التي تتولى حاليا منصب المدير الفني لمنتخب كينيا لكرة السلة للرجال، باتت أول مدربة تقود فريقا للسلة للرجال في القارة السمراء على مر التاريخ.

وصول ميلز إلى هذه النقطة التاريخية جاء بعد مسيرة حافلة، بدأت مع كرة السلة الأفريقية منذ عام 2011، عندما قادت فريق هيروز الزامبي للفوز بلقب الدوري المحلي.

وتقول مدربة كينيا عن هذا الإنجاز: "كنت حالة نادرة، شعرت بالتمييز فيما يخص الفرص المتاحة، أنا فخورة لأني بت رائدة في هذا الأمر".

وأسهبت: "أتمنى أن أكون قادرة على إلهام المدربات السيدات في أفريقيا لأن يبدأوا العمل مع فرق الرجال ومع فرق السيدات أيضاً".

وأردفت: "في 2012، وأنا في زامبيا، قلت إنني أحلم بأن أكون أول مدربة تقود فريقاً في أفرو باسكت".

وبالفعل، قادت ميليز المنتخب الكيني للتأهل لبطولة أفريقيا لكرة السلة "أفرو باسكت" للمرة الأولى منذ 1993، مثبتة تفردها ونجاحها في مجالها.

ووصفت ميليز تأهل كينيا للكأس الأفريقية قائلة: "حلم أصبح حقيقة، لقد كانت هناك العديد من محطات الصعود والهبوط في تلك الرحلة، وسعيدة للغاية لنجاحي في تحقيق هذا الإنجاز".

وتلعب كينيا في المجموعة الثالثة للبطولة الأفريقية إلى جوار نيجيريا، بطل أفريقيا السابق، وكوت ديفوار ومالي.