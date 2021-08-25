بالأسماء والدقائق… أطعمة تقصّر العمر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر عدد من الباحثين مؤشراً غذائياً هذا الأسبوع، يهدف إلى إرشاد ومساعدة الأشخاص على تناول وجبات صحية أكثر، حيث صنف المؤشر الأطعمة بالدقائق المكتسبة أو المفقودة من الحياة الصحية لكل وجبة.

فقد تضمنت النتائج أكثر من 5000 نوع من الأطعمة في النظام الغذائي للولايات المتحدة، مصنفة حسب العبء الصحي والآثار البيئية مثل اللحوم المصنعة والمشروبات السكرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عدة.

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وأوضح الباحثون من كلية الصحة العامة في جامعة ميشيغان الأميركية، أن النتائج ستستخدم لتقديم البدائل الغذائية الواقعية والممكنة لتلك الأطعمة غير الصحية.

وتراوحت المدة التي تم دراستها لتلك الأطعمة من 74 دقيقة مفقودة إلى 80 دقيقة مكتسبة لكل وجبة.

همبرغر

صوديوم وأحماض دهنية

كما ارتبطت المشروبات السكرية والنقانق والبرغر وسندويتشات الإفطار بمعظم دقائق الحياة الصحية المفقودة، في حين ارتبطت الفواكه والخضراوات غير النشوية والمختلطة والحبوب الجاهزة للأكل والحبوب المطبوخة بأكبر المكاسب.

وبشكل أكثر تحديداً، وجد الباحثون أن تناول وجبة واحدة تزن 85 غراماً من أجنحة الدجاج توازي فقدان 3.3 دقيقة من الحياة، بسبب الصوديوم والأحماض الدهنية غير المشبعة الضارة.

هوت دوغ

"الهوت دوغ" يفقدنا 36 دقيقة

في حين أن "هوت دوغ" اللحم البقري أدى إلى فقدان 36 دقيقة تقريباً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير اللحوم المصنعة الضار، وفق الباحثين. وعلاوة على ذلك، ارتبطت شطائر زبدة الفول السوداني والجيلي بزيادة إيجابية قدرها 33 دقيقة مضافة.

كذلك، ارتبطت الأطعمة مثل الفول السوداني المملح والسلمون المخبوز والأرز مع الفاصوليا بمكاسب إيجابية تراوحت بين 10 إلى 15 دقيقة.