شكرا لقرائتكم خبر عن ما أفضل وقت فى اليوم لممارسة الرياضة لخفض سكر الدم المرتفع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمرينات الرياضية ضرورية لنا جميعًا، ولكن بالنسبة لمرضى السكر قد تكون مفيدة للغاية في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، ولكن متى تتم ممارسة الرياضة؟ لا يسمح مرض السكري باختيار أوقات عشوائية لممارسة الرياضة، فارتفاع مستوى السكر في الدم والانخفاضات يمثل مشكلة خطيرة ، وإليك بعض النصائح حول كيفية أخذ جميع العوامل في الاعتبار، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ومرض السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تؤثر على طريقة معالجة الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، عندما يقال إن الشخص مصاب بداء السكري من النوع 2 ، فإن الجسم إما لا ينتج كمية كافية من الأنسولين ، أو أنه يقاوم الأنسولين.

في كثير من الأحيان ، يعتبر مرض السكري من النوع 2 مرضًا متعلقًا بنمط الحياة ناتج عن نظام غذائي غير صحيح ، والسمنة ، وقلة التمارين ، ونمط الحياة الخامل.

يساعد في التحكم في الوزن.

يخفض ضغط الدم.

يخفض الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية.

والدهون الثلاثية. يرفع نسبة الكوليسترول الحميد.

يقوي العضلات والعظام.

تقليل القلق .

يحسن صحتك العامة.

التمرين يخفض مستويات السكر في الدم.

يزيد من حساسية الجسم للأنسولين.

يساعد في مقاومة الأنسولين.

فوائد التمرين لجسم الإنسان:أما المصابون بمرض السكري فإن:ما نوع التمارين التي يجب على مرضى السكر القيام بها:

جميع أشكال التمارين - الهوائية، المقاومة، أو القيام بكليهما (التدريب المشترك) - كانت جيدة بنفس القدر في خفض قيم HbA1c لدى مرضى السكري، ساعد كل من تمارين المقاومة والتمارين الهوائية على تقليل مقاومة الأنسولين لدى كبار السن الذين كانوا مستقرين سابقًا، والذين يعانون من السمنة البطنية المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

لا تستهين بقوة المشي البسيط:

وفقًا لتقرير لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن مرضى السكر الذين يمشون لمدة ساعتين على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب من نظرائهم الذين لا يمارسون الرياضة.

أيضًا ، من بين أولئك الذين عانوا من مرض السكري من النوع 2 ، فإن أولئك الذين مارسوا الرياضة ثلاث إلى أربع ساعات في الأسبوع قللوا من مخاطرهم بشكل أكبر.

النساء المصابات بداء السكري

نصح التقرير نفسه النساء بأخذ ما لا يقل عن أربع ساعات في الأسبوع لممارسة التمارين الرياضية المعتدلة (بما في ذلك المشي) أو ممارسة التمارين الرياضية القوية سيساعدهم ذلك على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40 % مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا الرياضة.

داء السكري وتوقيت ممارسة الرياضة :

تشير دراسة نُشرت في مجلة Diabetologia إلى أن فترة الظهيرة هي الوقت الأمثل لممارسة الرياضة للتحكم في نسبة السكر في الدم ، لكنها قد تعتمد على نوع التمرين الذي تمارسه.

يقول تقرير هارفارد أنه بشكل عام ، فإن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد ساعة إلى ثلاث ساعات من تناول الطعام عندما يكون من المرجح أن يكون مستوى السكر في الدم أعلى.