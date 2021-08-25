شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متغير دلتا.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الاهتمام والشغف لمتابعة ما هو جديد عن متغير دلتا بلس أحد سلالات فيروس كورونا المتحورة، فمن المهم معرفة كل شيء عن متغير دلتا بلس والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة العدوى كما هو الحال عليه منذ تفشى جائحة كورونا حول العالم، ووفقًا لما ذكره موقع "eHealthlin"، إليك كل ما يجب معرفته عن متغير دلتا بلس.

ما هو متغير دلتا بلس ؟

دلتا بلس عبارة عن طفرة أخرى لمتغير "دلتا" المتحولة من فيروس كورونا وكانت بداية انتشاره في الهند، حيث وفقًا للعلماء، فإن هذا المتغير هو الأكثر انتشارًا وربما يكون أكثر خطورة أيضًا من المتغيرات السائدة حاليًا.

ما هي أعراض متغير فيروس كورونا "دلتا بلس" ؟

ارتفاع في درجة الحرارة.

سعال جاف مستمر.

حمى مصحوبة بقشعريرة.

صعوبة في التنفس.

ألم حاد في منطقة البطن.

طفح جلدي أو أمراض جلدية أخرى.

تغير في لون أصابع القدم.

فقدان تغير حاسة الشم والتذوق.

ما مدى انتشار عدوى متغير دلتا بلس؟

يعد متغير دلتا بلس من السلالات سريعة الانتشار، حيث أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال بحوالي 40% من كورونا.

ما حقيقة أن متغير دلتا بلس الأكثر شراسة بين سلالات كورونا؟

في هذا الشأن تضارب العلماء بشأن متغير دلتا بلس هل هو أكثر شراسة أم انتشارًا؟ ، حيث يقول الدكتور جيريمي كامل، عالم الفيروسات في جامعة ولاية لويزيانا، إن دلتا بلس قد لا يكون أكثر شراسة وأحدث طفرة طفيفة في العدوى، إلا أنه قد ينتشر بسرعة أكبر خاصة بين الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا أو الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة أو غير مكتملة.

في المقابل، علماء الفيروسات البارزين شككوا في تصنيف دلتا بلس باعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق أو كونه الأكثر شراسة بين السلالات المتحولة، قائلين إنه لا توجد بيانات حتى تؤكد أنه المتغير الأكثر خطورة.

ما مدى فعالية اللقاحات في مواجهة متغير دلتا بلس ؟

تشير العديد من الدراسات الأولية إلى أن هذه اللقاحات لا تزال فعالة في الوقاية من العدوى الخطيرة المرتبطة بـكورونا والمتغيرات أيضا مثل دلتا ودلتا بلس، حيث وجدت دراسة نُشرت بمجلة " Nature " أن 20 شخصًا تلقوا جرعتين من اللقاح، لديهم أجسام مضادة كافية ضد فيروس كورونا وأيضا متحور دلتا بلس.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بعدوى متغير دلتا بلس؟

توصي أحدث إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يرتدي الجميع قناعًا في مناطق انتقال العدوى بشكل كبير أو مرتفع، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا، ويجب توخي المزيد من الحذر بشكل خاص إذا لم يتم تطعيمك بشكل كامل أو إذا كنت تعاني من ضعف في جهاز المناعة.