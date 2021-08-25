شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على شبابك.. تعرفى على أطعمة تؤثر على نضارة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل ما تأكله أو تشربه يظهر حرفيا على وجهك، حيث ينبغى تجنب تناول بعض الأطعمة التي تؤدى إلى تفاقم مشاكل الجلد، وتجعلك تبدين أكبر سنا، حيث إن بعض العناصر الغذائية تؤثر على نظامنا بالكامل وبشرتنا هي أكبر عضو في الجسم، ويمكن للأطعمة التي تحتوي على مضادات حيوية أن تعبث بالبكتيريا النافعة وتعرف باسم "الميكروبيوم " والمرتبطة بصحة الأمعاء ، مما قد يؤثر على بشرتك، إذا كنت تبحثين عن الحفاظ على المظهر الشبابي ، فعليك الابتعاد عن هذه الأطعمة التي تجعلك تبدين أكبر سنًا.

1 - خبز أبيض:

سواء كنت تعرفين ذلك أم لا ، فإن معظم الخبز الذي تشترينه من المتجر يحتوي على السكر المكرر، وهو عدو معروف عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مظهر الشباب، فعندما يكون لديك الكثير من الجلوكوز والفركتوز في نظامك الغذائي ، يصبح جلدك أقل مرونة ويبدو التقدم في العمر بسرعة أكبر.

2 - الجبن:

من أسوأ العوامل المؤذية للبشرة الصحية؟ تعمل منتجات الألبان على زيادة إنتاج الزيت في بشرتك، مما قد يؤدي في النهاية إلى سد المسام وينتج عنه أحيانًا ظهور حب الشباب عند البالغين، بسبب الأبقار الحلوب تُعطى هرمونات اصطناعية ، وبالتالي في منتجات الألبان التي نستهلكها، وفقا لبحث العلمى فإن الهرمونات الاصطناعية يمكن أن تسبب فوضى في التوازن الهرموني الخاص بك عندما تستهلك منتجات الألبان.

هذا لا يعني أنه يجب عليك قطع الجبن تمامًا ما عليك سوى اختيار الجبن المصنوع من منتجات الألبان العضوية التي تتغذى على العشب .

3- الآيس كريم:

يحتوي هذا العنصر الأساسي في الصيف على كل من السكر ومنتجات الألبان، لذلك تحصل على مكونين محتملين للالتهابات في كل ملعقة، إذا لم تستطيعى التخلي عن الحلويات المجمدة ، ففكرى على الأقل في التبديل إلى نسخة خالية من الألبان.

4- المحليات الصناعية:

المحليات الصناعية ليست طعامًا ، لكنك ترشها على الأطعمة والمشروبات ويمكن أن يتسبب ذلك في جميع أنواع مشاكل البشرة، وتعد مستويات الأنسولين المرتفعة سببًا رئيسيًا للاختلالات الهرمونية واضطرابات الجلد،نظرًا لأن المحليات الصناعية تبطل توازن السكر في الدم ، فهي أيضًا قادرة على التسبب في مشاكل الجلد.

5 - اللحوم المصنعة:

اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج ، واللحوم الباردة مليئة بالنترات التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد من خلال التسبب في الالتهاب والتجاعيد، كما أنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى إضعاف إنتاج الكولاجين مما يتسبب في أحداث ضرر لصحة الجلد والشعر والأظافر والعظام.