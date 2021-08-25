شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك محتاج للدهون والملح والسكر في الوجبات.. اعرفى المقادير المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم أن يستمتع الأطفال بجميع الأطعمة والمشروبات بشرط الاعتدال في كمية الدهون والسكر والملح، تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية، وفقا لما نشره موقع " healthychildren".

تشجيع الأطفال على تناول الأكل الصحي:

الطفولة هي أفضل وقت للبدء في عادات الأكل الصحية، وتعتبر الدهون من العناصر الغذائية الأساسية للأطفال، حيث تمد الدهون الجسم بالطاقة التي يحتاجها الأطفال للنمو واللعب النشط ولا يجب تقييدها بشدة.

مخاطر تناول كميات كبيرة من الدهون:

تناول كميات كبيرة من الدهون، وخاصة النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة يمكن أن يسبب مشاكل صحية ، بما في ذلك أمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، عادة ما تكون الدهون المشبعة صلبة وتوجد في اللحوم الدهنية (مثل لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن) والعديد من منتجات الألبان (الحليب كامل الدسم والجبن والآيس كريم)، لهذا السبب ، بعد سن الثانية يجب تقديم الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والدهون المشبعة.

أغذية قليلة الدهون ومنخفضة الكوليسترول للأطفال فوق سن الثانية:

دواجن – السمك - اللحوم الخالية من الدهون - منتجات الألبان قليلة الدسم – الحد من استهلاك البيض

القاعدة العامة للدهون:

كإرشادات عامة ، يجب أن تشكل الدهون أقل من 30٪ من السعرات الحرارية في النظام الغذائي لطفلك ، بحيث لا يأتي أكثر من ثلث أو أقل من تلك السعرات الحرارية من الدهون المشبعة والباقي من الدهون غير المشبعة ( المتعددة غير المشبعة أو الأحادية غير المشبعة ) ، وهي سائلة في درجة حرارة الغرفة وتشمل الزيوت النباتية مثل الذرة وعباد الشمس وفول الصويا والزيتون.

يجد بعض الآباء معلومات عن أنواع مختلفة من الدهون محيرة. بشكل عام ، فإن الزيوت والدهون المشتقة من أصل حيواني مشبعة، وينصح بالحليب كامل الدسم للأطفال من سن 12 إلى 24 شهرًا، ومع ذلك ، قد يوصي طبيب طفلك بالحليب منخفض الدسم (2٪) إذا كان طفلك يعاني من السمنة أو زيادة الوزن أو إذا كان هناك تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

قدمي للأطفال أطعمة قليلة الملح:

قد يؤدي ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم إلى تحسين طعم بعض الأطعمة، ولكن أكد الباحثون أن هناك علاقة بين الملح الغذائي وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأفراد .

قومى بإزالة الملح من على الطاولة:

عادة استخدام الملح الإضافي هي عادة مكتسبة وبالتالي ، قدر الإمكان ، قدمي لطفلك الأطعمة قليلة الملح، وأثناء الطبخ قللى كمية الملح التي تضيفها إلى الطعام أثناء تحضيره ، باستخدام الأعشاب أو التوابل أو عصير الليمون بدلاً من ذلك ، قومى بإزالة الملح من مائدة العشاء .

تحقق من مستويات الصوديوم في الأطعمة المصنعة:

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على كميات أعلى من الصوديوم، تحقق من ملصقات الأطعمة لمعرفة مستويات الصوديوم في:

الجبن المطبوخ

خضراوات معلبة

شوربات معلبة

مخللات

بعض حبوب الإفطار

رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الأخرى

السكر يمد جسم طفلك بالطاقة:

توفر السكريات في الأطعمة ، سواء كانت طبيعية أو مضافة ، السعرات الحرارية، الوقود الذي يوفر الطاقة اللازمة للأنشطة اليومية، وإذا أُتيحت الفرصة لكثير من الأطفال ، فمن المحتمل أن يطلبوا أطعمة ومشروبات سكرية للإفطار والغداء والعشاء ، تُظهر الأبحاث أن البشر ينجذبون بشكل طبيعي إلى المذاقات الحلوة.

الكثير من السكر يعني زيادة في السعرات الحرارية:

يجب على الآباء أن يضعوا في اعتبارهم أن السعرات الحرارية من السكر يمكن أن تتراكم بسرعة وبمرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ، ويمكن للسكر أيضًا أن يلعب دورًا في تطور تسوس الأسنان .