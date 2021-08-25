شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعراض للانزلاق الغضروفى.. أبرزها ألم أثناء المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانزلاق الغضروفى من المشاكل الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون ويسبب ألما شديدا فى فقرات الظهر، قد يكون ذلك بسبب عدم الجلوس بشكل صحيح او ارتداء الكعب العالى ولا بد من علاجه فورا حتى لا تزيد المشكلة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك علامات تدل على الاصابة بالانزلاق الغضروفى وهى:

تشمل أعراض الانزلاق الغضروفي ما يلي:

-ألم وتنميل، وغالبًا ما يحدث في جانب واحد من الجسم.

-ألم يمتد إلى ذراعيك أو ساقيك.

-ألم يزداد سوءًا في الليل أو مع حركات معينة.

-ألم يزداد سوءًا بعد الوقوف أو الجلوس.

-ألم عند المشي لمسافات قصيرة.

-ضعف العضلات غير المبرر.

-وخز أو وجع أو حرقان في المنطقة المصابة.

يمكن أن تختلف أنواع الألم من شخص لآخر، قم بزيارة طبيبك إذا كان الألم ينتج عنه تنميل أو وخز يؤثر على قدرتك على التحكم في عضلاتك.

ما الذي يسبب الانزلاق؟

يحدث الغضروف المنزلق عندما تصبح الحلقة الخارجية ضعيفة أو ممزقة وتسمح للجزء الداخلي بالانزلاق، و يمكن أن يحدث هذا مع تقدم العمر و قد تتسبب حركات معينة أيضًا في الانزلاق، و يمكن أن ينزلق القرص من مكانه أثناء التواء أو الدوران لرفع شيء ما و يمكن أن يؤدي رفع جسم ثقيل وكبير جدًا إلى إحداث ضغط كبير على أسفل الظهر ، مما يؤدي إلى انزلاق القرص، إذا كانت لديك وظيفة تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا وتتطلب الكثير من الرفع ، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الأقراص المنزلق.

الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون أيضًا لخطر متزايد من انزلاق الغضروف لأن أقراصهم يجب أن تدعم الوزن الإضافي، قد يساهم ضعف العضلات ونمط الحياة المستقرة أيضًا في تطور القرص المنزلق.