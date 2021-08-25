خلطة تنزل الوزن كل يوم كيلو

بيروت - نادين محمد - تعج مواقع التواصل الاجتماعي بخلطات تزعم بأنها تعمل على إنقاص الوزن كيلو كل يوم! هل هذا صحيح وأمر يمكن الوثوق به؟

لأننا نحرص على مصداقيتنا تجاه قارئات موقع "الجميلة"، نلفت بأن الأطباء وخبراء التغذية لا يؤكدون فعالية هذه الخلطات وينهون عن تصديقها أو اتباعها، بل يشددون على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن طويل الأمد والامتناع كلياً عن اعتماد أي حمية سريعة تدعي قدرتهاعلى إنقاص الوزن في غضون أيام قليلة، سواء كانت يوماً، أو أسبوعاً.... فهكذا حميات لها ردود فعل سلبية على صحة الجسم، إذ يحدد الخبراء أن معدل خسارة الوزن الصحية تتراوح بين 0.45 - 0.9 كلغ في الأسبوع، حيث إن الإنقاص السريع للوزن قد يعرض الجسم للكثير من المشاكل، منها خسارة الكتلة العضلية، حصى المرارة، سوء التغذية وانخفاض معدل الأيض. هذا وتؤكد معظم الدراسات والأبحاث السريرية أن الأشخاص الذين يخسرون من وزنهم ببطء هم أكثر قدرة في الحفاظ على وزنهم لوقت أطول.

بناءً على ما تقدم، سنعرض بعضاً من الخلطات التي تساعد على إنقاص الوزن، ولكن نشدد على ضرورة استشارة الطبيب قبل اتباع أي منها أو لتحديد الحمية المناسبة، إذ تتفاوت نتيجة أي حمية متبعة بين جسم وآخر.....

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خلطة الرجلة والبردقوش لإنقاص الوزن



المكونات

• 100 غرام من بذور الرجلة أو الفرفحين.

• 50 غراماً من بذور الخردل.

• 50 غراماً من الكابلي التي تعرف أيضاً بعشبة التمر الهندي أو الهليلج الأصفر.

• 50 غراماً من المردقوش، أو البردقوش.

• 50 غراماً من الكبابة الصيني التي تعرف في الخليج الكبابة، في مصر حب العروس وفي بلاد الشام بالبهار الحلو.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

• تحفظ في مرطبان ذات غطاء محكم.

• يؤخذ من الخليط ملعقة وتضاف إلى كوب من الماء المغلي.

• يوضع المشروب جانباً حتى يبرد، ثم يصفى ويتم تناوله قبل الوجبات الرئيسية بـ ¼ ساعة.

• يفضل عدم إضافة السكر أو العسل.

خلطة القرفة والزنجبيل لإنقاص الوزن

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المكونات

• كوبان من المياه.

• كوبان من الزبادي.

• 3 ملاعق من الشاي الأسود.

• ملعقة من القرفة.

• ملعقة من الزنجبيل.

• ملعقة من العسل.

• ملعقة من الكاري.



الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف له جميع المكونات المذكورة أعلاه، باستثناء الزبادي.

• يترك المياه جانباً حتى يبرد، يصفى، ثم يضاف الزبادي.

• يتم تناول هذا المشروب مرة واحدة كوجبة عشاء، مع الحرص على عدم تناول أي صنف من الطعام بعده، فقط يسمح بالماء.

خلطة الليمون والزنجبيل لإنقاص الوزن

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المكونات



• ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

• ملعقتان من مسحوق القرفة.

• القليل من العسل للتحلية.

• شرائح من الليمون.



الطريقة

• يوضع الماء مع القرفة على النار حتى الغليان.

• يضاف الزنجبيل ويترك لبضع دقائق.

• يرفع الخليط عن النار ويترك حتى يصبح فاتراً.

• يضاف له العسل وشرائح الليمون.

• يتم تناوله قبل الوجبات الرئيسية.





نصائح لإنقاص الوزن بطريقة صحية

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• تناول ومضغ الطعام جيداً، ما يساعد على خفض كميات السعرات الحرارية المستهلكة.

• تجنب تناول الطعام أثناء القيام بممارسة أي نشاط، خاصة مشاهة التلفزيون، لأن هذا الأمر يسمح بتناول كميات أكبر من الطعام دون الشعور بذلك.

• شرب الماء قبل الوجبات.

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• ممارسة التمارين الرياضية، كالسباحة، المشي.

• تناول الطعام في أطباق صغيرة الحجم، ما يساعد على خفض كمية الطعام المتناولة.

• الاستحمام بالمياه الباردة أو الفاترة، خاصة في الصباح الباكر، فهذا من شأنه أن يعزز من مستويات الطاقة في الجسم، عمليات الأيض، كما يحفز الجسم على إنتاج الهرمونات وعلى تناول الفطور، ما يحافظ على مستوى السكر في الدم، وبالتالي ينعكس إيجاباً على الوزن.

