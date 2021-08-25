شكرا لقرائتكم خبر عن مكون طبيعى يخفف من آلام حروق الشمس ويعالج البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تكون ضارة للغاية خاصة بالبشرة، عند التعرض للشمس مباشرة من الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth "، بالنسبة لغير المصابين، فإن حروق الشمس عبارة عن استجابة جلدية مؤلمة حمراء ناتجة عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية (UV).

أعراض حروق الشمس

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لحروق الشمس بالجلد الاحمرار، والألم ، والتورم ، والجفاف ، والحكة، وتشمل أعراض حروق الشمس الشديدة ما ذكر أعلاه وما يلي:

الحمى

الضعف

الشعور بالدوار

الغثيان

التقيؤ

قشعريرة

زيت الأرجان لحروق الشمس

يشتهر زيت الأرجان بفوائده الصحية، فهو غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، لكن هل تعلم أنه مفيد للشفاء من حروق الشمس؟ فمضادات الأكسدة التى يشتمل عليها تساعد علي منع أضرار أشعة الشمس وحمايتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وفرط التصبغ.

كما تجعل خصائص هذا الزيت المضادة للالتهابات علاجا جيدا للبشرة، فهو يعمل علي تهدئة الإصابة بحروق الشمس، وحفاظ الجلد علي الرطوبة، ولذا يمكنك دهن الجسم أو الأماكن التي تعرضت للحرق.

بعض النصائح الأخرى لتجنب الإصابة بحروق الشمس، ومنها: