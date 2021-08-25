شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيتامين (د) يُقلل من خطر الوفاة بسبب النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيتامينات هي اللبنات الأساسية التي تحافظ على عمل الجسم، ويحظى فيتامين "د" على وجه الخصوص باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما لدوره في منع الخلايا غير الطبيعية من التكاثر في أنسجة الثدي والقولون، وتوصلت دراسة جديدة إلى أن فيتامين د يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومن ثم يُقلل من خطر الوفاة الناجم عنها، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

أظهرت نتائج الدراسة التي شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص، أن الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) بالجسم أقل عُرضة للإصابة بالنوبة القلبية مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من هذا الفيتامين.

من جانبه، يقول راجات إس باروا، رئيس قسم أمراض القلب التداخلية ومدير أبحاث القلب والأوعية الدموية في مركز كانساس سيتي فيرجينيا الطبي الأمريكي، إن "العديد من التحليلات والدراسات الوبائية تشير إلى أن نقص فيتامين (د) يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية والوفيات الناجمة عنه".



فيتامين د

وفقًا للدراسة، فإنه في حالات المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، يعد القياس المتكرر والسعي للوصول إلى المستويات المستهدفة المناسبة من هذا الفيتامين أمر مهم جدًا للوقاية من أمراض القلب التي تسبب الوفاة.

للحصول على صحة مثالية، يجب تناول المركبات العضوية في فيتامين د، فهي تساعد الجسم على بناء العضلات والعظام والاستفادة من العناصر الغذائية وتضميد الجروح، كما يساعد هذا الفيتامين على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم.

أهم مصادر الأطعمة الغنية بفيتامين د:

الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل

اللحوم الحمراء.

الكبد.

صفار البيض.

الأطعمة المدعمة ، مثل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار.

من المهم حصول الجسم على 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا.

ولعل الأعراض الشائعة لنقص فيتامين (د)، الشعور بآلام العظام الناجمة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين وكذلك آلام الظهر والتعب والإرهاق والاكتئاب، كما يمكن أن يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال ، وآلام العظام ".