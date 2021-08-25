شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على مرضى السكري تناول البنجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة والتى تصيب جميع الفئات العمرية دون سابق إنذار، وتؤدى إلى تدهور وظيفة هرمون الأنسولين، وبالتالي ينتج عنها مضاعفات صحية عديدة، لذا يجب على مرضى السكري اتباع نظام غذائي صحى يساهم فى تحسين مستويات السكر بالدم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فإن البنجر من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وكميات قليلة من الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه غنى بمركبات البيتاسيانين ومضادات الأكسدة التى تجعله خيارا صحيا جيدا لمرضى السكري.

ومن أبرز فوائد البنجر لمرضى السكري للحفاظ على مستوياته بمجرى الدم، ما يلى:



1. يحتوي على مضادات الأكسدة 1. يحتوي على مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد على تحييد دخول الجذور الحرة الضارة إلى الجسم، والتى تمنع الإجهاد التأكسدي وإتلاف الخلايا الجيدة في جسمك، مما يسهم فى الوقاية من أمراض القلب والسرطان ومضاعفات السكري.







3. يحد من ارتفاع ضغط الدم 3. يحد من ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى أمراض أخرى في حالة عدم السيطرة عليه ، مثل النوبة القلبية، وقد يكون ناتج عن الإصابة بمرض السكري، ويسهم البنجر فى خفض ضغط الدم المرتفع والحفاظ على مستوياته. 4.يساهم فى إنقاص الوزن 4.يساهم فى إنقاص الوزن بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، يحتوي البنجر على الكثير من الألياف ولكنه منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل كوب منه على ما يصل إلى 59 سعرًا حراريًا و 3.8 جرامًا من الألياف، أى ما يعادل 15 % من الألياف التي تحتاجها على مدار اليوم، لذا يسهم فى إنقاص الوزن. 5. يعالج فقر الدم 5. يعالج فقر الدم

2. التخلص من السموم يساهم البنجر فى الحفاظ على صحة الكبد لدى مرضى السكري فهو يعمل على تطهير الجسم من السموم لأنه يرفع كفاءة الكلى والكبد وبالتالي يحمى المرضى من المضاعفات الخطيرة.

لا يرتبط مرض السكري مباشرة بفقر الدم، لكن يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأوعية الدموية في الجسم ويمكن أن يسبب اضطرابات في الكلى لفترة طويلة إذا لم يتم السيطرة عليها، ويتسبب هذا القصور في وظائف الكلى في حدوث فقر الدم.

ويسهم البنجر فى علاج فقر الدم وأعراضها المعتادة مثل الضعف والدوخة.