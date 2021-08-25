شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البقدونس عديدة.. غنى بالكالسيوم والفيتامينات ويمنع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقدونس من الخضراوات المفيدة التي يمكنك تناولها لتعزيز صحتك والوقاية من الأمراض، فهو غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة، ويمكن تناوله في السلطة أو على الأطعمة المختلفة، في هذا التقرير نتعرف على أهم الفوائد الصحية للبقدونس، بحسب موقع " realsimple".



فوائد البقدونس

فوائد البقدونس

فوائد البقدونس عديدة وتشمل:

-مصدر رئيسي للكالسيوم

كوب واحد من البقدونس يحتوي على 83 ملج من الكالسيوم، ويوصي الخبراء بأن يستهلك البالغون من ألف إلى 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا للحفاظ على قوة العظام وعضلاتهم وصحة القلب، تشمل المعادن الحيوية الإضافية الموجودة في البقدونس البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك والحديد، وهو عنصر أساسي عندما يتعلق الأمر بإنتاج الدم.

البقدونس مليء بالفيتامينات مثل: أ ، ج ، ك

يحتوي هذا الكوب نفسه من البقدونس على ما يقدر بنحو 80 ملج من فيتامين ج (المعروف بالمساعدة في تعزيز المناعة) إلى جانب فيتامينات أ (التي تعزز الرؤية الصحية والتطور) وفيتامين ك (المعروفة بخصائصها المكونة للعظام والمضادة للسرطان).



فوائد البقدونس

يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة

يمكنك أيضًا الاستفادة من مضادات الأكسدة المهمة [الموجودة في البقدونس]، مثل اللوتين والزياكسانثين والتي يمكن أن تساعد في الدفاع ضد الجذور الحرة وتقليل الأمراض.

البقدونس يدعم الجهاز الهضمي

يقلل البقدونس من التهاب المعدة من خلال دعم نظام إنزيم مضادات الأكسدة الخلوية هناك فائدة بارزة أخرى لاستهلاك البقدونس بانتظام وهي ارتباطه بتقليل الإصابات الناجمة عن الإجهاد في الجهاز الهضمي، وهذا يعني أن البقدونس يعمل بشكل مباشر ضد أنواع الأكسجين التفاعلية التي تسبب تلف المعدة والجهاز الهضمي ، خاصة في الأفراد المصابين بقرحة المعدة والتقرح والتهاب القولون.

قد يساعد البقدونس في تنظيم مرض السكري

في إحدى الدراسات ، أظهرت الفئران المصابة بداء السكري الذين عولجوا بالبقدونس مستويات أقل بكثير من جلوكوز الدم ، والفوسفاتيز القلوي ، والألانين ترانس أميناز، مما يشير إلى أن البقدونس قد يكون له تأثيرات كبيرة على الكبد (خاصية وقائية لتلف الكبد).

يمكن أن يساعد البقدونس في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

البقدونس أظهر ارتباطات إيجابية مع انخفاض نشاط الخلايا السرطانية، كما أن البقدونس يمنع هجرة الخلايا السرطانية وغزوها ويحفز الاستجابة المناعية الوقائية، بحسب الدراسات.