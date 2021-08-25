شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على 5 أخطاء تجعلك عرضة للإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تصيب النساء في جميع أنحاء العالم، والفحوصات الطبية المنتظمة والتعرف المبكر هما الطريقة الوحيدة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، بجانب اتباع أسلوب حياة صحي ونظام غذائي صحى، وهناك أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والألياف لتنظيم هرمون الأستروجين وتمنع تكوين الخلايا السرطانية، على الجانب الآخر هناك بعض الأخطاء التى ترتكبها السيدات تجعلهن فريسة وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدرى، وفقا لتقرير لموقع time now news .

بعض الأخطاء التي يجب تجنبها والتي قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي:

عدم ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة مهمة للحفاظ على صحة الجسم، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة النشاط البدني إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، ويمكن أن يساهم أيضًا في زيادة الوزن غير الصحي، ويوصى بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

التدخين: يجب الابتعاد عن التدخين واستهلاك التبغ، كما يجب تجنب استهلاك الكحول لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير.

عدم الاهتمام بنظامك الغذائي: اتباع نظام غذائي متوازن وصحي مهم لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، يجب تجنب الإفراط في تناول السكر والأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء ، كما يجب تشجيع تناول الفواكه والخضراوات والأسماك الدهنية واللحوم الخالية من الدهون.

عدم اختيار وسيلة مناسبة لتحديد النسل: قد تعرض بعض الهرمونات وعلاجات تحديد النسل النساء لخطر الإصابة بسرطان الثدي، تسبب الحبوب الهرمونية تغيرات كبيرة في الجسم، لذلك أثناء اختيار خيار تحديد النسل أو العلاج الهرموني، من المهم فهم آثاره المحتملة على الجسم والتحدث إلى خبير الرعاية الصحية الخاص بك حوله حتى يمكن تجنب خطر الإصابة بسرطان الثدي أو أي مضاعفات صحية أخرى.

البدانه: من المهم الحفاظ على وزن صحي لأن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، النساء في سن اليأس أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي الناجم عن الوزن مقارنة بالنساء غير في سن اليأس.