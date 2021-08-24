شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاض أنواع.. تعرفى على الأعراض الشائعة والاحتياطات اللازم اتخاذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصف الإجهاض بأنه تلقائي يؤدي إلى فقدان الحمل قبل الأسبوع العشرين، ووفقًا للبيانات، تنتهي حوالي 20 في المائة من جميع حالات الحمل في جميع أنحاء العالم بسبب الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ولكن العدد الفعلي أعلى من هذا لأنه في بعض الحالات لا تدرك النساء أنهن حوامل ويفقدن جنينًا في الأسابيع الأولى، غالبًا لا يتم تضمين هذه الحالات في البيانات عند حساب النسبة المئوية لحالات الإجهاض على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

غالبًا ما يشير الإجهاض إلى حدوث خطأ ما أثناء حمل المرأة، ولكن هذا ليس صحيحا في كل الحالات، فقد يحدث الإجهاض لأسباب متعددة معظمها لأسباب طبية، فهى تجربة مؤلمة لكل سيدة، وهناك علامات يمكن أن تساعد على اتخاذ الخطوات المناسبة لتجنب المضاعفات الناتجة عن الإجهاض.

فيما يلي.. 5 أنواع شائعة من الإجهاض التي يجب أن تعرفها: إجهاض كامل

في حالة الإجهاض الكامل، يتم طرد جميع أنسجة الجنين من الرحم، يتميز هذا النوع من الإجهاض بتدفق شديد للمهبل لعدة أيام وآلام في البطن ومرور الأنسجة عبر الرحم.

في هذه الحالة، تشنجات البطن تشبه إلى حد كبير ألم الولادة القصير، يليه تقلص الرحم، وقتها يجب طلب المساعدة الطبية على الفور، ويمكن تأكيد حالات الإجهاض الكامل من خلال الخضوع لفحص بالموجات فوق الصوتية.



الاجهاض الناقص

إجهاض "ناقص" غير كامل

في هذا النوع من الإجهاض لا تخرج جميع أنسجة الجنين عبر الرحم، حيث يتولى الطبيب المعالج إزالة باقي الأنسجة بعد فحص الحالة، فإذا تركت الأنسجة دون إزالتها يمكن أن تؤدي إلى تسمم في الجسم. يصاحب الإجهاض الناقص نزيف مهبلي وآلام شديدة في البطن.

في بعض الأحيان، يتم العثور على أنسجة متبقية من الجنين في منطقة عنق الرحم أثناء الفحص.



الاجهاض الفائت

الإجهاض الفائت

في بعض الحالات، يُغرس الجنين على جدار الرحم لكنه يفشل في النمو، وقتها لا يتم طرد أنسجة الجنين من الجسم ويتم اكتشاف الحالة لاحقًا.

هذا النوع من الإجهاض له بعض العلامات النموذجية التي تساعد في اتخاذ الخطوات اللازمة في وقت مبكر لمنع أي مضاعفات أخرى، مثل وجود إفرازات بنية اللون والشعور بالغثيان والتعب.

التهديد بالإجهاض

لا يشترط بالضرورة في حالة التهديد بالإجهاض خسارة الجنين، حيث إنه ما يقرب من نصف حالات الإجهاض المهددة تنتهي بولادة طفل حي، ولعل من أبرز علامته ظهور نزيف قليل والشعور بآلام أسفل البطن، ومع ذلك، قد يظل عنق الرحم مغلقًا ويستمر الحمل بشكل طبيعي، لذلك من المهم في حالة حدوث نزيف غير طبيعي استشارة الطبيب على الفور.



اجهاض لا مفر منه

إجهاض لا مفر منه

يمكن أن تحدث حالات الإجهاض التي لا مفر منها في كثير من الأحيان دون علامات تحذير أو بعد التهديد بالإجهاض، وتشمل الأعراض النمطية لهذا النوع من الإجهاض النزيف المهبلي غير المبرر وآلام البطن أثناء الحمل المبكر، ثم يتبع ذلك فتح عنق الرحم وخروج الجنين بالدم.