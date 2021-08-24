الهربس.. أعراض الإصابة بالفيروس وخطوات تجنب العدوى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يعد فيروس الهربس من الأمراض التي يصاب بها الشخص على صورة تقرحات، وتنتقل بسهول للأطفال وخاصة حديثي الولادة، وأيضا تظهر علامته في الأعضاء التناسلية للكبار، وفق تقرير لموقع "healthline" الطبي.



الهربس.. أعراض الإصابة بالفيروس وخطوات تجنب العدوى



أعراض الهربس



نصائح لتجنب الهربس

وقدم التقرير بعض الأعراض المرتبطة بفيروس الهربس، ومنها:

- ظهور تقرحات في الفم أو الأعضاء التناسلية.

- ألم شديد أثناء عملية التبول.

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- تورم في العدد الليمفاوية.

- الصداع.

- عدم الرغبة في تناول الطعام.

- الشعور بالإرهاق والتعب.

وقدم التقرير، بعض النصائح لتجنب العدوي بفيروس الهربس، ومنها:

- تجنب الاتصال الجسدي المباشر مع الآخرين.

- لا تشارك أي عناصر يمكن أن تنقل الفيروس كالأكواب أو المناشف أو الملابس أو المكياج.

- تجنب التقبيل لدي الأطفال.

- اغسل يديك جيدًا.

- وضع الدواء بقطعة من القطن لتقليل ملامسة القروح.