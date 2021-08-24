هل تؤثر الكمامة على تنفس ونمو رئة الطفل؟

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القاهرة - سامية سيد - بجانب التباعد الجسدى وغسل اليدين جيدًا، تساعد أقنعة الوجه على منع انتشار فيروس كورونا، يشمل ذلك متغير "دلتا بلس" الأكثر انتشارا، يمكن أن تكون الأقنعة مهمة بشكل خاص للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وقد يكون لدى بعض الآباء مخاوف بشأن أقنعة الوجه، وفى السطور القادمة سنوضح بعض الأسئلة الشائعة حول الأطفال وارتداء الأقنعة، بجانب المعلومات القائمة على الأدلة التي ستريح عقلك وفقا لما ذكره موقع "healthychildren".

هل يمكن لارتداء القناع أن يصعّب على طفلي التنفس؟

كانت هناك مخاوف من أن أقنعة الوجه يمكن أن تقلل من تنفس الأكسجين، ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستوياته في الدم، لا داعى للقلق فجميع الأقنعة مصنوعة من مواد تسمح بمرور الهواء ولا تحجب الأكسجين الذي يحتاجه طفلك، ولن تؤثر الأقنعة على قدرة طفلك على التركيز أو التعلم في المدرسة، يمكن للغالبية العظمى من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنتين أو أكثر ارتداء أقنعة الوجه بأمان لفترات طويلة من الوقت، مثل اليوم الدراسي أو في مركز رعاية الأطفال، وهذا يشمل الأطفال الذين يعانون من العديد من الحالات الطبية.

هل يمكن للأقنعة أن تتداخل مع نمو رئة الطفل؟

لن يؤثر ارتداء قناع الوجه على نمو رئتي طفلك بشكل طبيعي، وذلك لأن الأكسجين يتدفق عبر القناع وحوله، بينما يمنع رذاذ البصاق وقطرات الجهاز التنفسي التي قد تحتوي على الفيروس، ومن المهم الحفاظ على صحة رئتي طفلك، بما في ذلك الوقاية من عدوى كورونا.

هل تحبس الأقنعة ثاني أكسيد الكربون الذي نتنفسه عادة؟

كانت هناك تقارير كاذبة تفيد بأن أقنعة الوجه يمكن أن تؤدي إلى تسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون من إعادة تنفس الهواء الذي نتنفسه ، ولكن هذا ليس صحيحا، جزيئات ثاني أكسيد الكربون صغيرة جدًا ، حتى أنها أصغر من قطرات الجهاز التنفسي، لا يمكن حبسها بمواد قابلة للتنفس مثل القماش أو الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة.

ومع ذلك، يجب ألا يرتدي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين أقنعة لأنهم قد لا يتمكنون من إزالتها دون مساعدة، قد يواجه الأطفال الذين يعانون من مشاكل شديدة في التنفس أو إعاقات معرفية صعوبة أيضًا في تحمل قناع الوجه.

هل يمكن أن تؤدي الأقنعة إلى ضعف جهاز المناعة ؟

إن ارتداء قناع الوجه لا يضعف جهاز المناعة لديك أو يزيد من فرص إصابتك بالمرض إذا تعرضت لفيروس كورونا، يساعد ارتداء القناع ، حتى لو لم تكن لديك أعراض الفيروس على منع انتشاره.

كيف تمنع الأقنعة انتشار فيروس كورونا ؟

عند ارتدائها بشكل صحيح، تخلق أقنعة الوجه حاجزًا يقلل من رذاذ البصاق وقطرات الجهاز التنفسي، تلعب هذه القطرات دورًا رئيسيًا في انتشار الفيروس، يمكن للأقنعة أيضًا أن تحميك من الآخرين الذين قد يكونون مصابين بفيروس كورونا ولكن لا تظهر عليهم الأعراض وحتى ولو كانوا على بعد يصل إلى مسافة 6 أقدام منك، وهو المدى الذي يمكن أن تنتقل به قطرات الجهاز التنفسي عندما يعطس الناس أو يسعلون أو يرفعون أصواتهم.

لكي تكون الأقنعة فعالة، يجب أن: -قم بتغطية كل من الأنف والفم. -يتم تأمينها بحلقات أو أربطة أذن. -لها طبقات متعددة من القماش. -السماح للتنفس . -يتم غسلها وتجفيفها بعناية بعد الاستخدام.

فائدة أخرى لارتداء الأقنعة هي أنها قد تمنع الناس من لمس أفواههم ووجوههم ، وهي طريقة أخرى يمكن أن ينتشر بها الفيروس.