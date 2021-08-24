شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من بدء الدراسة.. استشاري يقدم نصائح مهمة لتعديل وقت نوم الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، نصائح مهمة لتعديل وقت نوم الطلاب قبل بدء الدراسة يوم الأحد المقبل.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه من من واجب الأم والأب البدء في تعديل نوم الطلاب من خلال الدخول للنوم مبكراً، والابتعاد عن المنبهات مثل :(القهوة والشاهي والبيبسي) من بعد العصر.

ونصح بممارسة الرياضة قبل المغرب، وتناول العشاء الخفيف ، وإيقاظ الأبناء مبكرا والاستمرار بعدم النوم حتى المساء، و سحب الأجهزة الذكية والجوالات وقت النوم.

واعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشراقية والمدرسية (الإصدار الأول) للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة “وقاية” يوم الجمعة الماضي.

واشتمل الدليلين الإشرافي والمدرسي على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية؛ وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضورياً وعن بُعد.