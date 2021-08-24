السعودية وروسيا.. توقيع اتفاقيةً للتعاون العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت السعودية وروسيا، اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.



ومثّل الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، فيما مثل الجانب الروسي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكساندر فومين.

وحضر مراسم التوقيع من الجانب الروسي وزير الدفاع شويجو سيرجي ومن جانب المملكة عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، التقى قبيل توقيع الاتفاقية بوزير الدفاع الروسي وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقشا سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين ووسائل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.





كما التقى برئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديميتريف وذلك في إطار زيارته لروسيا للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي- 2021".

فيما التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، برئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.





وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب توقيع الاتفاقية قال نائب وزير الدفاع السعودي، على "تويتر"، إن المملكة وروسيا وقعتا على اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.





وغادر نائب وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له مساء اليوم الثلاثاء روسيا متوجهًا إلى المملكة، حيث كان في وداعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأحمد وغيرهما.