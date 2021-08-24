شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.. إزاي تحمي نفسك من الإصابة بمتغير دلتا بلس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متغير دلتا ومتغير دلتا بلس، من السلالة الخاصة بفيروس كورونا، سريعة الانتشار، وفيما يلى نصائح للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، لتقوية الجهاز المناعي للحد من الإصابة بهذه الفيروسات، وذلك وفقا لموقع" health.harvard"..

أشار التقرير،إلى أن الاهتمام بنوعية الطعام المتناول من أبرز وأهم الحيل لتقوية الجهاز المناعي، للحد من الإصابة بالأمراض المختلفة بشكل عام وبشكل خاص متغير دلتا.

وأضاف التقرير، أن الاهتمام بالحالة النفسية يعد من الحيل الجيدة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، فعند التعرض للضغط النفسي الشديد فأنت بهذه الطريقة تعمل على ضعف الجهاز المناعي، ولذا عليك البعد عن الضغط النفسي والتوتر والقلق.

ويقدم التقرير روشتة صحية لتقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بمتغير دلتا، ومنها:

-التخلص من النمط الصحي الخاطئ واستبداله بالصحي.

-اقلع عن التدخين لأنه يتسبب في ضعف الجهاز المناعي.

-تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات، أي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

-ممارسة الرياضة بانتظام يعد من الحيل الصحية التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي.

-التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على وزن صحي.

-النوم حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من كفاءة الجهاز المناعي.

-الحفاظ على النظافة الشخصية واتخاذ خطوات لتجنب العدوى، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

-التخلص من التوتر والقلق يعد من أهم النصائح لتقوية الجهاز المناعي .