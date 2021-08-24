شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول سكر الفركتوز يؤدى للإصابة بالسمنة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في طب وايل كورنيل بنيويورك أن تناول الفركتوز يغير خلايا الجهاز الهضمي بطريقة تمكنه من امتصاص المزيد من العناصر الغذائية، مما يؤدى إلى الإصابة بالسمنة.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يمكن أن تساعد هذه التغييرات في تفسير الصلة المعروفة بين ارتفاع استهلاك الفركتوز في جميع أنحاء العالم وزيادة معدلات السمنة وأنواع معينة من السرطان، و نُشرت نتائج البحث في مجلة Nature.

ركزت الدراسة قبل السريرية ، التي أجراها باحثون في طب وايل كورنيل ونيويورك على تأثير نظام غذائي عالي الفركتوز على الزغب، وهي الهياكل الرقيقة الشبيهة بالشعر التي تبطن الأمعاء الدقيقة من الداخل.

تعمل الزُغابات على توسيع المساحة السطحية للأمعاء وتساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك الدهون الغذائية ، من الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي.

ووجدت الدراسة أن الفئران التي تم تغذيتها على وجبات تحتوي على الفركتوز كانت تحتوي على زغب أطول بنسبة 25 إلى 40 % من الفئران التي لم تتغذ على الفركتوز. بالإضافة إلى ذلك ، ارتبطت الزيادة في طول الزغابات بزيادة امتصاص العناصر الغذائية وزيادة الوزن وتراكم الدهون في الحيوانات.

قال المؤلف الكبير الدكتور ماركوس داسيلفا جونكالفيس أخصائي الغدد الصماء "توصل بحثنا إلى أن المستقلب الأساسي للفركتوز يعزز استطالة الزغابات ويدعم نمو الورم المعوي".

وأضاف الدكتور جونكالفيس أن البشر لم يتطوروا ليأكلوا ما يأكلونه الآن وقال: "الفركتوز موجود في كل مكان تقريبًا في الأنظمة الغذائية الحديثة ، سواء كان مصدره شراب الذرة عالي الفركتوز ، أو سكر المائدة ، أو من الأطعمة الطبيعية مثل الفاكهة".

وأوضح أن "الفركتوز بحد ذاته ليس ضارًا. إنها مشكلة الاستهلاك المفرط. أجسامنا لم تصمم لأكل الكثير منه كما نفعل نحن".