إنفوجراف.. أعراض الإصابة بسلالة "دلتا بلس" من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، أدرجت الهند تحور "دلتا بلس" وهو من أشكال سلالة دلتا الحالية "من بين السلالات المثيرة للقلق".

ووصفت هيئة الصحة العامة في إنجلترا المتغير الجديد بأنه مماثل لمتحور دلتا لكن مع طفرة إضافية تمكّن الفيروس من ربط نفسه بالخلايا المصابة.



وتقول وزارة الصحة الهندية إن سلالة "دلتا بلس" تنتشر بسهولة أكبر وترتبط بسهولة أكبر بخلايا الرئة، ويحتمل أن تكون مقاومة لنوع من العلاج يسمى العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات وأعراض سلالة "دلتا بلس" من كورونا:



