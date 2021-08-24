1000 إصابة يومية.. إثيوبيا تعلن دخول الموجة الثالثة من جاحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في إثيوبيا، رسميا، دخول الموجة الثالثة من وباء كورونا إلى البلاد، مع تزايد عدد الحالات المصابة.

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، إن إثيوبيا دخلت من الناحية الفنية الموجة الثالثة من وباء كورونا.

وأشارت إلى أن البلاد سجلت 5547 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، موضحة أن معدل الانتشار اليومي بلغ 1000 إصابة، ما يؤكد دخول البلاد الموجة الثالثة من جائحة كورونا.



ودعت وزيرة الصحة الإثيوبية، المجتمع الإثيوبي، إلى الالتزام الصارم بالاحتياطات والاحترازات الصحية تجنبا للحد من انتشار الوباء.

وسجلت إثيوبيا حتى الآن 296 ألفا و731 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 4571 حالة وفاة، بينما وصل عدد من تلقوا لقاحات كورونا نحو 2 مليون و349 ألفا و283 شخصا.



