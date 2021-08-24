متحور دلتا يربك ليبيا.. ونقيب الأطباء يكشف السبب لـ"الخليج 365"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل متحور دلتا، أحد متحورات فيروس كورونا، انتشاره السريع في ليبيا مع زيادة حالات الوفاة.

وقال محمد الغوج، نقيب الأطباء في ليبيا، إن فيروس كورونا المستجد تحور في البلاد، وظهرت حالات كثيرة مصابة بالفيروس المعروف عالمياً بمتحور دلتا، بسبب دخول العديد من العالقين الليبيين على الحدود التونسية إلى ليبيا دون إجراء كشف عليهم، ما أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير.



متحور دلتا

وأشار نقيب الأطباء في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن متحور الدلتا، وإن كان نوعاً من أنواع فيروس كورونا، إلا أن خطورته تنصب في المقام الأول على سرعة انتشاره مقارنة بسابقه، ما يؤدي إلى تفشي المرض بصورة أسرع في الأرجاء الليبية.

وأوضح أن انتشاره سبب ربكة حقيقية في مراكز العزل والمستشفيات لعدم توفر الأكسجين بالشكل المطلوب، منوها إلى أن الدولة لجأت في مجابهة الانتشار إلى فرض حالة حظر التجوال في أكثر من مكان ومنع أكثر من نشاط اجتماعي وثقافي ورياضي بهدف الحد من الانتشار السريع.

نقص الأكسجين

وفي المنطقة الجنوبية، قالت حليمة الماهري، الناطقة باسم مركز سبها الطبي، لـ"الخليج 365"، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في تزايد مطرد ما يزيد من مخاوف الأطباء والمواطنين على حد سواء، ومركز العزل ممتلئ عن آخره، ولدينا نقص حاد للأكسجين، فضلاً عن أن عددا كبيرا من الحالات في سن الشباب والأطفال.

وأشارت إلى أن الوضع الطبي في بلدية سبها خطير، لأن أجهزة التنفس الصناعي قليلة ومستخدمة عن بكرة أبيها، وكثير من المواطنين تظهر عليهم حالات الإعياء والنسبة في تزايد مستمر، ولا توفر وزارة الصحة الأدوية المناسبة للمرضى ويتحملها الأهالي، والوضع الآن كارثي.

وفي وقت سابق، أرجع مركز سبها الطبي ارتفاع معدل الوفيات بالمركز خلال هذه الأيام الماضية بسبب سرعة انتشار الفيروس بمتحوراته، وغياب الأكسجين.

وتدهور الوضع الصحي في ليبيا بسبب انتشار وباء كورونا وعجز المستشفيات عن مجابهته مع نقص الأكسجين ومواد التشغيل.

ورغم قيام الجيش الوطني بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الطبيبة واسطوانات أكسجين إلى مدن ومناطق جنوب البلاد إلى أن هناك حاجة مكثفة لهم لسرعة انتشار الفيروس.

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 298 ألفاً و773 شخصاً، بينهم 79 ألفاً و474 حالة نشطة، ووفاة 4099 شخصاً.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة قرر استمرار فرض حظر التجوال الجزئي لعدم استقرار الوضع الوبائي.

كما مدت وزارة التعليم فترة تعليق الدراسة إلى 25 من الشهر الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي، كما قررت عقد اجتماع، الأربعاء، المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق.