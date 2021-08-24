700 وفاة في يوم واحد.. كورونا يتوحش بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أكثر من 700 حالة وفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إيران خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة في إفادة صحفية لها عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، إنها سجلت 40 ألفا و23 إصابة جديدة، ووفاة 709 أشخاص، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4.756.394 كما ارتفعت الوفيات إلى 103.357 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 3.993.211 شخصًا، مضيفة أن 7.727 من المصابين في حالة حرجة.