هل متغير دلتا بلس أكثر خطورة على الحوامل؟

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القاهرة - سامية سيد - تشعر الكثير من النساء الحوامل بالقلق من الإصابة بمتغير دلتا خلال الحمل، حيث قد يكون متغير دلتا أكثر خطورة على الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد، في هذا التقرير نتعرف على رأى الخبراء والعلماء حول تأثير متغير دلتا على النساء الحوامل ولماذا هو أكثر خطورة، وفقاً لموقع " verywellfamily".



متغير دلتا كورونا

هل متغير دلتا كورونا أكثر خطورة على الحوامل؟

يعاني المرضى الذين يصابون بمتغير دلتا من مضاعفات طبية أكثر خطورة ، بما في ذلك الحوامل، وقالت شيري روس، طبيبة أمراض النساء والتوليد وخبيرة صحة المرأة فى كاليفورنيا إن المرضى الذين يصابون بسلالة "دلتا" بما في ذلك النساء الحوامل يعانون من مضاعفات صحية أكثر خطورة.

وأضافت "تشمل المضاعفات الطبية ما يلي: [زيادة بنسبة 200٪] في حدوث الالتهاب الرئوي، ودخول العناية المركزة والحاجة إلى التنفس الصناعى."

وأكدت أن متغير دلتا أكثر عدوى من السلالة الأصلية لكورونا، وهذا يجعله أكثر خطورة ويسهل انتشاره للجميع، بما في ذلك الحوامل.

مخاطر متغير دلتا على الحوامل

في حين أن الحمل يمكن أن يكون بالفعل وقتًا مثيرًا للقلق، فإن متغير دلتا يعرض الحوامل إلى المزيد من المخاطرعلى وجه التحديد، يحمل كل من متغير كورونا الأصلي ومتغير دلتا خطرًا متزايدًا للولادة المبكرة هذا يرجع إلى تأثير الفيروس على الجهاز المناعي للخطر بالفعل لدى المرأة الحامل.

والنساء الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة لإجراء ولادة قيصرية مقارنة بالأشخاص الذين يلدون أطفالهم الذين لا يعانون من الفيروس.

قال سيندي ديوك، طبيب أمراض النساء والتوليد الأمريكى، إن الانتشار التنفسي لمتغير دلتا، والسلالة الأصلية، يمكن أن يسبب مشاكل للحوامل. إنه أكثر عدوى في البداية ويبدو أنه يجعلهن يعانين من مظاهر تنفسية أكثر حدة. وهذا أمر مهم للغاية بالنظر إلى أن المرضى الحوامل في الأساس يميلن إلى التنفس أكثر في الدقيقة مقارنة بغير الحوامل".

يمكن للحوامل استنشاق المزيد من الجزيئات خلال نفس الفترة الزمنية التي يستنشقها الأشخاص الآخرون وهذا يعني أن الحوامل يتنفسن المزيد من الجزيئات أثناء التعرض لكورونا.



متغير دلتا كورونا

أعراض متغير دلتا كورونا عند الحوامل

أعراض متغير دلتا كورونا عند الحوامل تتشابه مع أعراض السلالة الأصلية للفيروس وتشمل:

الحمى والقشعريرة والسعال الجاف وضيق التنفس وآلام العضلات / الجسم والصداع والتهاب الحلق والتعب والإسهال والغثيان والقيء وفقدان التذوق أو الشم.

أحد الاختلافات الرئيسية للحوامل مع متغير دلتا هو أنه قد تمرض النساء الحوامل بسرعة أكبر، خاصة في الجهاز التنفسي، كما أنهم أكثر عرضة من غير الحوامل للإصابة بمضاعفات شديدة.