الصحة السعودية" : 6 لقاحات معتمدة في المملكة ضد كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، ستة لقاحات، أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك.



وقالت الوزارة: في حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.

وكشفت الوزارة أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي "ساينوفارم" أو "ساينوفاك" بشرط أن يكون الشخص قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.