لماذا يجب عمل تحليل وخز كعب قدم المواليد الجدد؟

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال حديثو الولادة إلى إجراء مجموعة من الفحوصات للاطمئنان على صحتهم، حيث تكشف هذه الفحوصات عن الحالة الصحية للرضيع، ومن هذه التحاليل تحليل وخز كعب الأطفال حديثى الولادة.. في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل وخز كعب الأطفال حديثي الولادة والأمراض التي يكشف عنها، وفقاً لموقع " health for under 5".

فحص وخز كعب حديثي الولادة

يوصى بهذا التحليل لأنه يقوم بفحص 9 حالات صحية نادرة ولكنها خطيرة:

-مرض فقر الدم المنجلي

مرض دم وراثي خطير يعاني منه حوالي 1 من كل 2000 طفل يولدون في المملكة المتحدة.

-التليف الكيسي (CF)

-التليف الكيسي من الأمراض التي تؤثر على الرئتين والجهاز الهضمي.

-قصور الغدة الدرقية الخلقي (CHT)

يعاني 1 من كل 3000 طفل مولود في المملكة المتحدة من هذا المرض، مما يعني أنه ليس لديهم ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية.

تقوم شاشة بقعة الدم أيضًا بفحص أمراض أيضية موروثة ومنها: مرض بيلة الفينيل كيتون (PKU)، ومرض بيلة هوموسيستينية HCU .

يجب تحديد هذه الحالات الموروثة ومعالجتها بسرعة لأنها يمكن أن تكون مهددة للحياة أو إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل نمو خطيرة.

بمجرد تحديد هذه الحالات، يمكن علاجها جميعًا بعدة طرق من الأدوية إلى النظام الغذائي المدار بعناية أو العلاج الطبيعي، سيكون العلاج مختلفًا في كل حالة.

كيف يتم اختبار فحص وخز كعب حديثي الولادة؟

يأخذ أخصائى الرعاية الصحية كمية صغيرة من دم طفلك من خلال وخز الكعب يضعها على بطاقة يتم إرسالها إلى المختبر للفحص.

يتم إجراء الاختبار عادةً في أول يومين بعد الولادة، ولكن في بعض الأحيان قد يتم الانتهاء منه بعد خمسة أيام.

يمكن فحص الأطفال لجميع هذه الحالات حتى عمر 12 شهرًا (باستثناء التليف الكيسي (CF) الذي يصل إلى ثمانية أسابيع).