شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق عن متغير دلتا بلس.. الإجراءات الاحترازية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متغير "دلتا بلس" متحور جديد فى بعض دول العالم وأشهرها الهند، والذى أصبح أكبر السلالات انتشارا، وفيما يلى أبرز وأهم 5 نقاط يجب أن تعرفها عن متغير دلتا بلس متحور فيروس كورونا، وذلك وفقا لما نشر من موقع health.ucdavis.

1. متغير دلتا بلس شديد العدوى:

أصيب عدد كبير من طلاب جامعة كاليفورنيا، وثبت إصابتهم بـ فيروس كورونا ولكن بعد انتشاره بكثرة وإعادة الكشف مرة أخرى على المصابين ثبت أن 80% منهم مصابون بمتحور فيروس كورونا، الذي أطلق عليه متغير دلتا بلس، وثبت أنه الأكثر انتشار وعدوي.

2. أعراض متغير دلتا بلس:

يبدو أن أعراض متغير دلتا بلس مماثلة لأعراض فيروس كورونا حيث يعاني المصاب بالسعال، وارتفاع درجة حرارة الجسم، ، والصداع، وفقدان حاسة الشم والتذوق لبعض المصابين.

3- من هم الأكثر عرضة للإصابة بـ"دلتا بلس":

3- من هم الأكثر عرضة للإصابة بـ"دلتا بلس": الشباب والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بدلتا بلس. 4.هل يؤثر متغير دلتا بلس بشكل أكبر على الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح؟

4.هل يؤثر متغير دلتا بلس بشكل أكبر على الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح؟ نعم، الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا والمتحور الخاص بها أي متغير "دلتا بلس"، ولذا الحل الأمثل هو تلقي اللقاح. وحتى في حالة الإصابة بكورونا أو متغير دلتا بلس بعد تلقيك للقاح فتكون الأعراض المنتشرة أخف من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، وتكون فرص الشفاء أعلى بكثير.

5. هل يجب القيام بالإجراءات الاحترازية للحد من الإصابة بمتغير دلتا بلس؟ ينصح خبراء الصحة بضرورة ارتداء الكمامات حتى في حالة تلقي اللقاح، والاهتمام بغسيل اليدين بالطريقة الموصي بها، وذلك للحد من الإصابة وانتشار الفيروس. وينصح خبراء الصحة بارتداء الكمامات حتى للذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.