كيف تحمى نفسك وأسرتك من سلالة دلتا بلس لكورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - سلالة دلتا بلس لفيروس كورونا تمتاز بسرعة انتشارها، وبعد أن أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اكتشاف حالة لسيدة مصابة بسلالة "دلتا بلس" متحور فيروس كورونا في يوليو الماضى، نسعى أن نحاول التعرف على طرق الوقاية من سلالة دلتا بلس لكورونا، وفقاً لموقع جريدة "واشنطن بوست".



دلتا بلس

ما هي سلالة "دلتا بلس" لكورونا؟

متغير "دلتا بلس" هو شكل جديد لفيروس كورونا يثير القلق العالمى، تم التعرف على المتغير لأول مرة في أوروبا في مارس الماضى، ويُعرف أيضًا باسم B. 1.617.2.1 أو AY.1.تم اكتشافه في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند.

وفي الشهر الماضي ، وصف خبراء في الهند "دلتا بلس" بأنه مثير للقلق وحذروا من أنه يبدو أكثر قابلية للانتقال من غيره. ووفقاً للدراسات، فإن سلالة دلتا بلس لديها القدرة على الارتباط بسهولة أكبر بخلايا الرئة ويمكن أن تكون مقاومة للعلاجات المستخدمة لعلاج العدوى.

وقالت ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، الشهر الماضي، إن الكمامة والتطعيمات ستكون ضرورية لمحاربة سلالة دلتا بلس، فيما قال ريتشارد نوفاك، رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة إلينوي هيلث، إنه من السابق لأوانه تحديد كيف يمكن لمتغير دلتا بلس أن يكون أكثر عدوى من الأصلي، وأشار إلى أن المتغير ينذر بالخطر، لأنه مرتبط بمتغير دلتا الأكثر عدوى ويأتي في وقت تظهر فيه حالات اختراق بين التطعيمات.

طرق الوقاية من متغير دلتا بلس لكورونا

ذكر موقع الوقاية من الأمراض الأمريكي أن أهم طرق الوقاية من سلالة دلتا بلس لكورونا تتمثل فى:



دلتا بلس واللقاحات

1- اللقاحات

تستمر اللقاحات في تقليل خطر إصابة الشخص بفيروس كورونا بما في ذلك سلالة دلتا بلس.

2- ارتداء الكمامة

ارتداء الأقنعة، ضروري لتقليل انتقال سلالة دلتا بلس، ويجب ارتداء الأقنعة بشكل خاص في الأماكن العامة وتجنب الزحام، لوقف انتقال العدوى ووقف الوباء.

3- التباعد الاجتماعى

من الضروري الحفاظ على مسافة بينك وبين الأشخاص حولك حوالى مترين لتجنب انتقال الرذاذ مع ارتداء الكمامة أيضاً.