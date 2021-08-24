شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: الأطفال ليسوا أكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة اليونيسيف أن الأطفال ليسوا أكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا لكورونا، وأن متغير دلتا لا يستهدف الأطفال على وجه التحديد، لكن هناك معدلات متزايدة للإصابة في جميع الفئات العمرية.

وبحسب ما قالت المنظمة عبر موقعها الالكترونى، فإن متغير دلتا أكثر عدوى من السلالات الأخرى والأشخاص الذين يختلطون اجتماعيًا وأولئك الذين لم يتم تلقيحهم هم أكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا مقارنة بغيرهم سواء كانوا أطفالاً أو كباراً.

متغير دلتا كورونا شديد العدوى

أوضحت اليونيسيف أن متغير دلتا شديد العدوى، حيث إنه معدي أكثر بمرتين من المتغيرات السابقة لكورونا ومع ذلك ، فإن نفس الاحتياطات، مثل تجنب الأماكن المزدحمة ، والابتعاد عن الآخرين وارتداء القناع، لا تزال تعمل ضد متغير دلتا.

وتابعت أن لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة بكورونا ، بما في ذلك ضد متغير دلتا.



متغير دلتا كورونا

طرق الوقاية من متغير دلتا كورونا للأطفال والكبار

اتبع طرق الوقاية التالية من متغير دلتا لكورونا للأطفال والكبار، بحسب اليونيسيف، وهي:

-تجنب الأماكن المزدحمة وحافظ على مسافة بينك وبين الآخرين.

-حافظ على تهوية جميع المساحات الداخلية جيدًا (يمكن أن يكون ذلك بسيطًا مثل فتح نافذة).

-ارتدِ قناعًا عندما تكون في الأماكن العامة.

-اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

- احصل على لقاح كورونا.



متغير دلتا كورونا

ما هو متغير دلتا بلس كورونا

يحتوي متغير دلتا بلس على طفرة جديدة في بروتين الشوكة الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية. نظرًا لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتغير دلتا، فقد تم تسميته باسم دلتا بلس.