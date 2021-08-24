شكرا لقرائتكم خبر عن هل دلتا بلس أشرس وأكثر انتشارًا؟ تعرف على الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإعلان عن ظهور أول حالة أصيبت بمتغير دلتا بلس في مصر، من المهم إلقاء نظرة عامة على متغير دلتا ودلتا بلس المتحورين من فيروس كورونا، وما مدى الاختلاف بينهما وأيهما أكثر خطورة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو متغير دلتا بلس ؟

دلتا بلس عبارة عن طفرة أخرى لمتغير "دلتا"، ووفقًا للعلماء، فإن هذا المتغير هو أكثر انتشارًا وربما يكون أكثر خطورة أيضًا من المتغيرات السائدة حاليًا، حيث يظهر ارتباطًا أقوى بمستقبلات خلايا الرئة وتقليل محتمل في استجابة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

ما مدى انتشار عدوى متغير دلتا بلس؟

يعد متغير دلتا بلس من السلالات سريعة الانتشار، حيث أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال بحوالي 40 % من كورونا.

من جانبه، يقول الدكتور جيريمي كامل، عالم الفيروسات في جامعة ولاية لويزيانا لبي بي سي إن دلتا بلس قد يكون لها ميزة "طفيفة" في العدوى، لكن هذا التعزيز يمنحها ميزة في الانتشار خاصة بين الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا خلال جائحة كورونا أو الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة أو غير مكتملة.

في المقابل، علماء الفيروسات البارزين شككوا في تصنيف دلتا بلس باعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق، قائلين إنه لا توجد بيانات حتى الآن لإثبات أن البديل كان أكثر عدوى أو أدى إلى مرض أكثر خطورة مقارنة بالمتغيرات الأخرى لكورونا.

وفقا لدراسة نُشرت في مجلة Nature فإن الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا أمر ضروري للغاية، خاصة أنه ثبت فعاليتها إلى حد كبير في مقاومة المتغيرات منه دلتا ودلتا بلس، حيث وجدت أن 20 شخصًا تلقوا جرعتين من اللقاح، ولديهم أجسام مضادة كافية ضد فيروس كورونا وأيضا متحور دلتا بلس.

ومنذ تفشى جائحة كورونا، ظهرت العديد من السلالات المتحورة حتى أن البعض منها يؤذي الفيروس نفسه، لكن يمكن للآخرين جعل المرض أكثر عدوى وانتشارًا أو أكثر تهديدًا وهذه الطفرات تميل إلى الهيمنة في الغالب.

فيما يلى.. أعراض متغير فيروس كورونا "دلتا بلس"، وهي:

ارتفاع في درجة الحرارة.

سعال الجاف المستمر.

حمى مصحوبة بقشعريرة.

صعوبة في التنفس.

ألم حاد في منطقة البطن.

طفح جلدي أو أمراض جلدية أخرى.

تغير في لون أصابع القدم.

فقدان تغير حاسة الشم والتذوق