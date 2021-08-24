شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تشير لإمكانية الوقاية من خطر كورونا ومتغير دلتا باستخدام بخاخات الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهرالبيانات بوضوح أن اللقاحات الحالية المصرح بها للاستخدام في المملكة المتحدة تعمل ضد مسبب المرض الفيروسي من خلال إبطال آثاره على الجسم، ومع ذلك، لا تزال القابلية للانتقال عالية وتشير الدلائل المتزايدة إلى أن حماية اللقاح تتضاءل بمرور الوقت.

تؤكد دراسة جديدة الفوائد الوقائية للرذاذ الأنفى "Viraleze "، وهو رذاذ مضاد للفيروسات ثبت أنه يقلل من الحمل الفيروسي لمسببات الأمراض.

وتم سابقًا إثبات أن العامل المضاد للفيروسات في Viraleze ، في المختبر له نشاط قوي مضاد للفيروسات ومبيد للفيروسات في أنواع متعددة من كورونا، بما في ذلك تعطيل 99.9 % من متغير دلتا.

تم تطوير Viraleze للتطبيق في تجويف الأنف للمساعدة في تقليل التعرض لفيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا، والمنتج مسجل للبيع في أوروبا والهند، ومتاح عبر الإنترنت في أسواق معينة

تشيرالنتائج وفقا للموقع البريطاني " express" إلى أن تناول بخاخات الأنف المضادة للفيروسات على نطاق أوسع يمكن أن يزيد ويعوض بعض أوجه القصور في اللقاحات.



بخاخات الأنف ومتغير دلتا

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية التي تنتج رذاذ الأنف "Starpharma " ، عن نشر بيانات جديدة توضح قدرة رذاذ الأنف المضاد للفيروسات Viraleze للحماية من فيروس كورونا في نموذج تحدي حيواني للعدوى.

حيث قام بخاخ Viraleze بإدارة الحمل الفيروسي المخفف عن طريق الأنف بأكثر من 99.9 % في الرئتين والقصبة الهوائية للحيوانات المصابة بـ كورونا، مقارنة بالتحكم في المحلول الملحي.

النتائج المنشورة في مجلة" Viruses "، التي تمت مراجعتها من قبل الأطباء ، في عدد خاص بعنوان التدخلات الطبية للعلاج والوقاية من عدوى كورونا، توفر مزيدًا من التحقق من صحة Viraleze ضد COVD-19.

.

تشير البيانات العالمية إلى أن اللقاحات المضادة لـ COVID-19 فعالة للغاية في منع دخول المستشفى والوفاة ، ولكن لا يزال من الممكن أن يصاب الأفراد الذين تم تطعيمهم بالعدوى ويتخلصون من الفيروس.

يمكن استخدام التدخلات التكميلية ، مثل Viraleze ، لتقليل الحمل الفيروسي في الموقع الأولي للعدوى الأولية ويمكن أن تكون مفيدة أيضًا في تقليل إفراز الفيروس المعدي.

أظهرت النتائج أن Viraleze قد قلل بشكل كبير من الحمل الفيروسي لـ كورونا في الجهاز التنفسي وفي الدم وفي الأعضاء الأخرى في الحيوانات المعالجة بـ Viraleze.

تُظهر أحدث النتائج أيضًا النشاط الفعال المضاد للفيروسات لبخاخات الأنف في فيروسات الجهاز التنفسي المتعددة ومتغيرات متعددة من فيروس كورونا.