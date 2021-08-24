شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد طفلك على ارتداء الكمامة وحمايته من متغير "دلتا بلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل الأقنعة أداة بسيطة ولكنها قوية للحماية من متغير " دلتا بلس" لفيروس كورونا، خاصة للأطفال غير المطعمين، لتقليل فرصة انتشار الفيروس.

وأكد التقرير المنشور بموقع " healthychildren" أنه لا ينبغى ارتداء الكمامة للأطفال إذا كان عمرهم أقل من عامين بسبب خطر الاختناق.

متى يحتاج الأطفال إلى ارتداء الأقنعة؟

الأطفال يجب عليهم ارتداء الكمامة سواء كانوا في المدرسة، أو في دار رعاية الأطفال وأثناء مشاركتهم في الأنشطة الجماعية مثل الأماكن المغلقة للصالات الرياضية ، ويجب عليهم أيضًا ارتداء أقنعة الوجه في أي وقت لا يستطيعون فيه البقاء على مسافة آمنة من الآخرين، مثل أماكن التسوق، كما يجب على الجميع أيضًا الاستمرار في ارتدائها عند السفر على متن طائرة أو الحافلات، أو أي وسيلة نقل أخرى.

كيف أساعد طفلي على التعود على ارتداء القناع؟

إذا كان طفلك يبدو خائفًا من ارتداء القناع في البداية، إليك بعض الأفكار التي قد تساعد في جعلهم أكثر راحة:

انظر في المرآة مرتديًا قناع الوجه وتحدث عنه.

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ضع قناعًا على اللعبة المفضلة له . قم بتزيينه ليكون أكثر متعة. اعرض لطفلك صور أطفال آخرين يرتدونها. ارسم واحدة على شخصية كتابهم المفضلة. تدرب على ارتداء قناع الوجه في المنزل لمساعدة طفلك على التعود عليه

بالنسبة للأطفال دون سن 3 ، من الأفضل الإجابة عن أسئلتهم بلغة يفهمونها ببساطة، إذا سألوا عن سبب ارتداء الأشخاص لأقنعة الوجه، اشرح لهم أنه في بعض الأحيان يحتاج الناس إلى ارتدائها للبقاء بصحة جيدة.

للأطفال فوق 3 سنوات ، حاول التركيز على الجراثيم، اشرح لهم أن الجراثيم خاصة بجسمك، بعض الجراثيم جيدة والبعض الآخر سيئ، السيئة يمكن أن تجعلك مريضا ، تساعد أقنعة الوجه على التأكد من إبعاد هذه الجراثيم عن جسمك.

ماذا عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للرعاية الصحية؟

يتم تشجيع الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو الذين يعانون من ظروف صحية تعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى على ارتداء قناع N95 للحماية.

قد يواجه الأطفال الذين يعانون من حالات طبية تتداخل مع الوظائف الإدراكية أو وظائف الرئة، صعوبة في تحمل قناع الوجه بالنسبة لهؤلاء الأطفال ، قد تكون هناك حاجة إلى احتياطات خاصة.





هل هناك "طريقة صحيحة" لارتداء القناع؟

يجب وضع القناع بشكل آمن على الفم و الأنف وتمتد من الأذن إلى الأذن، يجب أن يتناسب بشكل مريح مع جوانب الوجه دون أي فجوات، تذكر أن تغسل يديك قبل وبعد ارتداء القناع وتجنب لمسه بمجرد وضعه عند العودة إلى المنزل، تجنب لمس الجزء الأمامي من قناع الوجه عن طريق خلعه من الخلف.

أي نوع من أقنعة الوجه هو الأفضل؟

تعتبر أقنعة الوجه ذات الطبقات المتعددة من القماش مناسبة لمعظم الناس لارتدائها، حاول العثور على الحجم المناسب لوجه طفلك.

كيف أمنع طفلي من لمس قناع وجهه؟

قد يكون من الصعب على الأطفال الصغار جدًا عدم التململ مع قناع الوجه ، لذا توقع إعطاء طفلك الكثير من التذكيرات اللطيفة، عندما يتم تعزيز ارتداء الأقنعة من قبل الكبار والأقران ، فسوف يتعلمون اتباع التعليمات تمامًا مثلما يفهم الأطفال أنه يجب عليهم ارتداء خوذات الدراجات والإبزيم في مقاعد سياراتهم ، فسوف يتعلمون ارتداء الأقنعة بشكل صحيح وروتيني عند الحاجة.