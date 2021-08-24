"كوفيد 22".. تحذير من سلالة جديدة أكثر فتكا من "دلتا كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر خبير سويسري من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا العام المقبل، تكون أكثر فتكاً من سلالة "دلتا" التي انتشرت مؤخراً حول العالم.

وقال البروفيسور ساي ريدي، عالم المناعة بجامعة بازل بسويسرا لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "علينا الاستعداد لظهور سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا في عام 2022".



وأضاف: "من الحتمي أن تتحد المتغيرات الموجودة بالفعل - مثل دلتا وبيتا وجاما - لإنتاج سلالة أشد فتكا، قد يطلق عليها اسم (كوفيد 22)".

وتابع ريدي: "إذا ظهر مثل هذا المتغير، فعلينا التعرف عليه في أسرع وقت ويجب على الشركات المصنعة للقاحات تكييف اللقاحات الحالية بسرعة لمواجهته. فظهور هذا المتغير الجديد هو مخاطرة كبيرة علينا الاستعداد لها جيدا".

وقال الخبير السويسري إن "دلتا" كانت أكثر السلالات المعدية على الإطلاق، لكنها لم تكن من "الطفرات الهاربة من الجهاز المناعي"، والتي تتفادى الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، والمناعة المكتسبة من اللقاحات.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة قد تحمل سمات "التهرب المناعي".

وفي وقت سابق، أشار ريدي إلى أن سلالة دلتا من (كوفيد-21) تعتبر من أكثر الأنواع المعدية على الإطلاق، لكنها لم تحصل على الطفرات الهاربة، وهي سمات وراثية تساعدها على تفادي جهاز المناعة (طفرات الهروب)، التي تظهر في بعض المتغيرات مثل (بيتا)، ما يعني أن اللقاحات تصبح أقل فعالية، وقد تحتاج إلى تعديل وتطوير من أجل حماية المواطنين.