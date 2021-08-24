ما دور دماغ الإنسان في حرق دهون البطن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف علماء برتغاليون عملية رئيسية يتفاعل من خلالها الدماغ والجهاز المناعي لحرق مخازن الدهون العميقة في البطن.

وتحيط الدهون بأعضاء البطن، وإذا تم تخزينها بكميات زائدة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

وافترض الباحثون أن الجهاز العصبي والجهاز المناعي مرتبطان بطريقة ما للتحكم في تراكم الدهون، حسبما ذكرته مجلة "nature" العلمية.

و​لإثبات الفرضية، أزال العلماء خلايا العضلة المتوسطة من الدهون في الفئران، واتضح أن الخلايا المناعية المجاورة، المعروفة باسم الخلايا اللمفاوية من النوع (ILC2)، تنظم عملية نمو دهون البطن.

لتتبع الأعصاب التي تتحكم بخلايا العضلة المتوسطة، حقن الباحثون فيروس قهقري مضيء في الألياف العصبية للفئران، ووجد العلماء أن الإشارات التي تتحكم في كمية الدهون تأتي من مناطق معينة من جذع الدماغ، والدماغ المتوسط​​، والحلق.

وفقًا للعلماء، فإن نواة منطقة أسفل الدماغ هي "العقدة المركزية" للتحكم في الدهون. من هنا، يتم إرسال الإشارات إلى خلايا مناعية محددة للحفاظ على توازن الطاقة في جميع أنحاء الجسم.

ويخطط الباحثون لمعرفة ما الذي يحفز نواة منطقة أسفل الدماغ لإرسال إشارات حرق الدهون إلى أجزاء من الجسم.