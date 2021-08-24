شكرا لقرائتكم تصريح صادم لرئيسة تنزانيا: لاعبات الكرة لا أمل لهن في الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تصريحات صادمة عن لاعبات كرة القدم في بلادها، نالت رئيسة تنزانيا سامية حسن نصيباً وافراً من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فخلال استقبالها منتخب بلادها لكرة القدم للرجال تحت سن 23 عاماً، بمقر الرئاسة في مدينة دار السلام، قالت حسن إن بعض لاعبات كرة القدم لديهن "صدور مسطحة" ولا يتمتعن بما يكفي من الجاذبية كي يتزوجن.

مادة اعلانية

وصرحت أن لاعبات كرة القدم في تنزانيا يجعلن بلدهن فخورا بنيل الجوائز، إلا أن بعضهن ليس لديهن فرصة في الزواج بسبب مظهرهن، مضيفة: "إن أحضرناهن إلى هنا وأوقفناهن في صف، ستظن أن من لديهن صدور مسطحة رجال ولسن نساء".

"مجرد حلم"

كما مضت حسن قائلة إن بعض الرياضيات متزوجات، غير أن غالبيتهن عزباوات "وبالنسبة لما هن عليه، الحياة الزوجية مجرد حلم".

سامية حسن (أرشيفية من فرانس برس)

وأشارت إلى أن حياة الرياضيين تكون شاقة بعد الاعتزال، وطلبت من السلطات التأكد من الاعتناء بهم بعد انتهاء مشوارهم الرياضي، معربة عن اعتقادها بأن الوضع يكون صعباً على نحو خاص في حالة النساء، "حيث تكون سيقانهن متعبة، حين يعتزلن الرياضة".

"إهانة لجميع النساء"

إلى ذلك تعرضت حسن للانتقادات بسبب تصريحاتها، حيث قالت رئيسة الوزراء السابقة، ورئيسة الجناح النسائي في حزب "شادما" المعارض، كاثرين روج، إن "تعليق الرئيسة على لاعبات كرة القدم إهانة لجميع النساء".

كما أكدت باحثة في شؤون الجندر والصحة العقلية، تُدعى لوساجو، أنها "مصدومة" من هذه التصريحات، فيما تساءل باحث آخر: "ألا يعادل هذا قول إن الحياة لا معنى لها بدون زواج؟".

أول امرأة

يشار إلى أن سامية حسن، البالغة 61 عاماً، هي أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا. وتولت الرئاسة في مارس، عندما حلّت مكان جون ماجوفولي الذي توفي متأثراً بمضاعفات في القلب.

سامية حسن (أرشيفية من فرانس برس)

وقد صرحت مؤخراً لـ"بي بي سي" بأن البعض شكك في ما إذا كان يجب أن تتولى المنصب لأنها امرأة. وقالت: "حتى بعض العاملين في حكومتي تجاهلوني في بادئ الأمر باعتباري مجرد امرأة أخرى، ثم ما لبثوا أن تقبلوا قيادتي".