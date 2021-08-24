تحذير.. هذه الأعراض تنذر بالتهاب المريء التحسسي عند الطفل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن التهاب المريء التحسسي لدى الأطفال غالبا ما يصاحب أمراض الحساسية مثل التهاب الأنف التحسسي، أو الربو التحسسي أو الإكزيما.

وأوضحت الرابطة أن أعراض هذا الالتهاب، صعوبة في بلع الطعام الصلب والجاف، والألم خلف عظم القص، والإحساس بالحرقان في المريء، وآلام البطن، والقيء، والإسهال، وفقدان الوزن.

ويعد حليب البقر، والبيض، وفول الصويا، والفول السوداني، والمأكولات البحرية، ودقيق القمح، من أكثر مسببات التهاب المريء التحسسي. ويشتبه في أن الأسباب الجينية مسؤولة جزئياً عن هذا التحسس أيضاً.

ويساعد تجنب مسببات الحساسية أولا في تخفيف الأعراض. وعلى الأولياء تقديم الأطعمة اللبنية والسائلة لتسهيل البلع لدى الأطفال.

وبعد بضعة أسابيع يقرر الطبيب إذا كان بإمكان الطفل العودة ببطء إلى نظام غذائي مختلط عادي.

وفي بعض الأحيان، يصف طبيب الأطفال أيضاً الستيرويدات القشرية لمنع النسيج الندبي من التطور في المريء.