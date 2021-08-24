هل فعلا دماغ الإنسان يساعد في حرق دهون البطن؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2021 1:38 مساءً

الدهون المتراكمة في منطقة البطن أو ما تسمى بـ”الكرش” من المشاكل التي يعاني منها الكثيرين.

واكتشف علماء برتغاليون عملية رئيسية يتفاعل من خلالها الدماغ والجهاز المناعي لحرق مخازن الدهون العميقة في البطن.

تحيط الدهون بأعضاء البطن، وإذا تم تخزينها بكميات زائدة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

افترض الباحثون أن الجهاز العصبي والجهاز المناعي مرتبطان بطريقة ما للتحكم في تراكم الدهون، بحسب ما ذكرته مجلة “nature” العلمية.

إثبات الفرضية، أزال العلماء خلايا العضلة المتوسطة من الدهون في الفئران. اتضح أن الخلايا المناعية المجاورة، المعروفة باسم الخلايا اللمفاوية من النوع (ILC2)، تنظم عملية نمو دهون البطن.

لتتبع الأعصاب التي تتحكم بخلايا العضلة المتوسطة، حقن الباحثون فيروس قهقري مضيء في الألياف العصبية للفئران، ووجد العلماء أن الإشارات التي تتحكم في كمية الدهون تأتي من مناطق معينة من جذع الدماغ، والدماغ المتوسط​​، والحلق.

وفقًا للعلماء، فإن نواة منطقة أسفل الدماغ هي “العقدة المركزية” للتحكم في الدهون. من هنا، يتم إرسال الإشارات إلى خلايا مناعية محددة للحفاظ على توازن الطاقة في جميع أنحاء الجسم.

يخطط الباحثون لمعرفة ما الذي يحفز نواة منطقة أسفل الدماغ لإرسال إشارات حرق الدهون إلى أجزاء من الجسم.