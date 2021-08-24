موديرنا تعلن عن تجارب للقاحات ضد “الإيدز”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أبدت شركة موديرنا للصناعات الدوائية عن استعدادها لتطوير لقاحين جديدين ضد فيروس نقص المناعة المكتسب، إيدز، وذلك في إطار الجهود العالمية لمكافحة المرض القاتل.

في ذات السياق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في الشركة تأكيدها وجود 56 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً لاستخدامهم في المرحلة الأولى من تجربتها على اللقاحات الجديدة، مبينةً أن اللقاحات تمثل خطوة أولى من شأنها أن تؤدي إلى تأمين حماية البشرية من انتشار هذا الفيروس.

يشار إلى ان الشركة تعتبر من بين أولى الشركات الدوائية على مستوى العالم، التي طرحت لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، العام الماضي، إلى جانب شركة فايزر.

إلى جانب ذلك، أوضحت مصادر الشركة أنها ستقيم من خلال المتطوعين سلامة اللقاحات وقدرتها على إنتاج مجموعة واسعة من الأجسام المضادة ضد فيروس نقص المناعة البشرية، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر الدراسة حتى أيار من العام 2023.

وأضافت المصادر: “المرجح حالياً أنّ يكون هناك حاجة إلى لقاحات متعددة في النهاية لتوليد الاستجابة المناعية الكافية المطلوبة لتوفير الحماية ضد الفيروس”، لافتةً إلى أنه يتم عادة تغليف البروتين الشبيه بالسنبلة وهو الذي يسمح لفيروس نقص المناعة البشرية بالدخول إلى الخلايا البشرية في بقايا السكر، وإخفائه بعيداً عن أنظار الأجسام المضادة في الجسم، مما يجعل من الصعب تحييد الفيروس.