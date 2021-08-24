شكرا لقرائتكم خبر عن احصل على فيتامين ب 12 من طعامك للوقاية من العديد من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب فيتامين ب 12 دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة أجسامنا، لذلك من المهم تضمين الطعمة الغنية بهذا الفيتامين فى نظامنا الغذائى اليومي، لتفادي العواقب الوخيمة لنقص فيتامين ب 12 والمشاكل الصحية التى يسببها، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

يعد تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن أمرًا ضروريًا للحفاظ على نمط حياة صحي، وفيتامين ب 12 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب الحيوية التي تحتاجها أجسامنا للعمل بشكل جيد، حيث يساعد فيتامين ب 12 الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الأداء الصحي للجهاز العصبي، ويساعد الجسم أيضًا على إطلاق الطاقة من الطعام واستخدام حمض الفوليك.



الاطعمة الغنية بفيتامين ب 12

ما هي الأطعمة التي تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12؟

يمكن العثور على فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، حيث هناك ستة أنواع من الأطعمة مصدرًا جيدًا لفيتامين B12، وهي:

اللحوم

الأسماك مثل السردين والسالمون والتونة

الحليب ومنتجات الألبان

الجبن

البيض

الكبد والكلى الحيوانية



فيتامين ب 12

وتنصح وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية (DHSC) أن يحصل الناس على فيتامين ب 12 بالكمية التى يحتاجها الجسم من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين ب 12، فلا يجب تناولهم للمزيد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين لأنه قد يكون لذلك نتائج عكسية، ولكن تنصح هيئة الخدمات الصحية تناول 2 مجم أو أقل يوميًا من فيتامين ب 12 في شكل مكمل.

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا إلى حوالي 1.5 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا.

قد لا يحصل الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي، حيث لا يوجد الفيتامين بشكل طبيعي في الفاكهة أو الخضار أو الحبوب.



مكملات فيتامين ب 12

ما هو نقص فيتامين ب 12؟

يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات عددًا من المشاكل الصحية، وقد ينتج عن نقص فيتامين ب 12 فقر الدم، بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء بشكل طبيعي، والتى تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، حيث تحمل هذه الخلايا الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم عبر الهيموجلوبين.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 أعراضًا مثل:

التعب الشديد

نقص الطاقة

قرح الفم ولسان ملتهب

ضعف العضلات

تشوش الرؤية

مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك

مشاكل في الذاكرة والفهم