لتقليل العدوى 12 حيلة أقوى من المضادادت الحيوية

بيروت - نادين محمد -

لتقليل العدوى الفيروسية والبكتيريا إليك أطعمة سريعة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي جربيها بنفسك، فهي الأكثر غنى بمضادات الأكسدة والزنك وفيتامين سي التي تساعد محاربة فرص الإصابة بالعدوى وتعد بمثابة مضاد حيوي طبيعي.

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1. أطعمة غنية بفيتامين سي

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عليك تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال، فهو من أهم الفواكه التي تساعد على تحسين مناعتك فقط،كذلك جرب تناول الأناناس والمانجو والجوافة والمشمش عندما تصاب بنزلة برد أو حالة أكثر خطورة مثل التهاب الشعب الهوائية، حاول تناول بعض الفواكه بدلاً من شراب السعال.

2. أوريجانو

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من المؤكد أن زيت الأوريجانو له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، ولكنه يمكنه محاربة الالتهابات بسهولة. يحتوي الأوريجانو على كارفاكرول وثيمول، والذي يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الميكروبات. لا توجد فرصة للبكتيريا مع هذا الزيت العطري القوي.

3. الثوم

يستخدم الثوم منذ فترة طويلة كمضاد حيوي طبيعي ويعتبر من الأطعمة الخارقة لأنه مليء بالعناصر الغذائية.

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4. الشاي الأخضر

إذا كنت ترغب في تقليل الالتهابات الفيروسية فلا غنى عن تناول الشاي الأخضر، فوفقاً للعديد من الدراسات الشاي الأخضر له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفطريات. يمكن أن يساعد في تقوية مناعتك.

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5. ممارسة الرياضة

إذا كنت ترغب في تقوية جهاز المناعة لديك وتقليل خطر الإصابة بعدوى فيروسية، فأنت بحاجة إلى ممارسة الرياضة. كل ما تحتاجه هو 20 دقيقة في اليوم، ثلاث مرات في الأسبوع. لن يساعد ذلك فقط في مناعتك، بل سيعزز أيضاً المواد الكيميائية التي تشعرك بالرضا عن الدماغ.

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6. البروبيوتيك

تساعد الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك على إزالة السموم من القولون، كما أنها تساعد جهاز المناعة و يزود البروبيوتيك أمعاءك بالبكتيريا الجيدة إذا كنت ترغب في تقليل الالتهابات الفيروسية، فابدأ بصحة أمعائك أولاً.

7. الجينسنج

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يمكن أن يساعد هذا النبات في محاربة الالتهابات وتعزيز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا النبات أيضاً على مركبات مضادة للميكروبات يمكن أن تساعدك على منع العدوى الفيروسية والبكتيرية.

نشرت المجلة الأمريكية للطب الصيني دراسة أظهرت أن تناول الجينسنج يحفز بشكل فعال تفاعلات الأجسام المضادة الدقيقة التي تؤخذ عن طريق الفم. تخمد هذه الأجسام المضادة السموم والالتهابات في جسمك، وتمنعها من غزو خلاياك السليمة.

8-مرق العظام

مرق العظام ممتاز لمناعتك وكذلك لصحة الأمعاء. يساعد مرق العظام على تعزيز جهاز المناعة لديك. عند استخدامه في الحساء أو الصلصات أو العديد من الوصفات الأخرى.

9. الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين



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الكثير من الفواكه والخضروات تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والتي تعمل على تحسين صحة عينيك. أضف بعض اليقطين والبطاطا الحلوة والمشمش واللفت والسبانخ والفلفل الأحمر في نظامك الغذائي لتحسين نظام المناعة لديك.

10.فيتامين د

أجرى مستشفى ماساتشوستس العام دراسة حول أهمية فيتامين د وصحة الجهاز التنفسي. إذ وجد المشاركون أن أولئك الذين لديهم مستويات غير كافية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.



يمكن امتصاص فيتامين د بشكل طبيعي في الشمس؛ يمكنك تناول الأطعمة الغنية به أو تناول مكملات.

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11. الزنجبيل

الزنجبيل يساعد في إزالة السمومويمكنك استخدام معجون بودرة الزنجبيل وبواسطة الفراشة فى فرك لجهازك اللمفاوي لإزالة النفايات والسموم.

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12. الزنك

الزنك معدن يحظى باهتمام كبير عندما يتعلق الأمر بمكافحة الالتهابات. كما أنه يساعد في علاج نزلات البرد ويقلل من تراكم البكتيريا في الجسم.

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