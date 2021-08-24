الفطر الأسود يتفشى في إيران.. واختفاء علاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد إيران تزايداً في أعداد المصابين بالفطر الأسود مع ظل غياب علاج لهذا المرض.

يأتي ذلك وفقاً لما ذكره محمد رضا صالحي أخصائي الأمراض المعدية بمستشفى الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال صالحي في تصريح لوسائل إعلام محلية وتابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، الثلاثاء: "يعاني بعض المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) من أمراض فطرية، خاصة الفطريات السوداء والتي تسبب العمى إذا لم يتم إعطاء دواء أمفوتيريسين ب (Amphotericin B)".

وكشف صالحي عن وجود 10 أشخاص مصابين بالفطر الأسود في مستشفى الإمام الخميني في طهران وحده، مبيناً أن "علاج هذا المرض بات صعباً للغاية بسبب ندرة العلاج المخصص له في إيران".

وتوقع المسؤول الإيراني أن يفقد هؤلاء المصابين بالفطر الأسود البصر ويصابون بالعمى بسبب عدم توفر العلاج اللازم، داعياً السلطات في بلاده إلى ضرورة المساعدة في توفير العلاج اللازم لتقديم المساعدة الطبية للمرضى المصابين بالفطر الأسود.

وقال: "في الوقت الحالي، وبسبب نقص الأدوية، فإن المرضى المصابين بهذه العدوى إما يموتون أو يفقدون بصرهم، وفي موجة كورونا الجديدة، نواجه زيادة في انتشار الإصابات بمرض الفطر الأسود".

وتمر إيران بأزمة صحية جراء دخولها الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا (سلالة دلتا) منذ يوليو/تموز الماضي، وبدأت تسجل أرقاماً قياسية في عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وكشف وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، تسجيل 610 حالات وفاة مع أكثر من 38 ألف حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وانتشر مرض الفطر الأسود للمرة الأولى في الهند في مايو/أيار الماضي، وأصيب به خاصة متعافون من فيروس كورونا المستجد، ويعتبر مرضاً مميتاً ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي وهو مرض غير معدٍ ولا ينتقل من شخص إلى آخر.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، أبلغ مسعود مرداني عضو اللجنة العلمية بمقر مكافحة فيروس كورونا في إيران، عن حالات إصابة بالفطر الأسود بين مرضى كورونا في طهران.