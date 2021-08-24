26 مليار دولار.. قفزة في الصادرات السلعية السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول الميزان التجاري للسعودية لتسجيل فائض خلال الربع الثاني 2021، إلى 97.67 مليار ريال (26 مليار دولار)، وسط تحسن في قطاع الصادرات.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الثلاثاء، إن التجارة الخارجية للربع الثاني 2021، سجلت 26 مليار دولار، مقارنة مع عجز بقيمة 5.19 مليارات ريال (1.384 مليار دولار) في الربع الثاني 2020.



جاء التحول إلى فائض، مع تحسن لافت في صادرات المملكة خلال الربع الثاني الماضي (أبريل/نيسان - يونيو/حزيران)، وتعافي المملكة من التبعات السلبية لجائحة كورونا التي ضربت العالم منذ الربع الأول 2020.

كانت تجارة السعودية الخارجية تأثرت سلبا خلال الربع الثاني 2020، بالتزامن مع انهيار أسعار النفط عالميا لمتوسط 15 دولارا لبرميل برنت، أدنى مستوى منذ عام 1998، إذ يعد الخام مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وسجلت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثاني 2021، ارتفاعا عن الربع الثاني 2020 بنسبة 99.4%، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب (جائحة كوفيد-19).

قيمة الصادرات السعودية

وبلغت قيمة الصادرات 238.6 مليار ريال (63.62 مليار دولار) في الربع الثاني، مرتفعة عن 119.7 مليار ريال (31.92 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.

يأتي تحسن الصادرات السعودية اللافت، نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 96.5 مليار ريال (25.73 مليار دولار) إلى 152.5 مليار ريال (40.66 مليار دولار) بنسبة صعود بلغت 126.1% على أساس سنوي.

الواردات السعودية

في المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية للسعودية خلال الربع الثاني 140.94 مليار ريال (37.58 مليار دولار)، مقارنة مع 124.8 مليار ريال (33.28 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

يتزامن ارتفاع الواردات مع ارتفاع أسعار السلع عالميا، وتزايد الطلب المحلي على الاستهلاك، مع إعادة فتح الأسواق المحلية داخل السعودية، بعد شهور من القيود التي أثرت على الاستهلاك.



وتعتبر الصين الشريك التجاري الأبرز للسعودية، إذ سجلت صادرات المملكة إليها في الربع الثاني 46.4 مليار ريال (12.37 مليار دولار)، تشكل نسبتها 19.4% من إجمالي الصادرات، تليها في المرتبتين الثانية والثالثة الهند واليابان.

في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 25.7 مليار ريال (6.85 مليارات دولار) تشكل نسبتها 18.2% من إجمالي الواردات، مما يجعل الصين تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية.

تليها الإمارات العربية المتحدة التي صدرت للسعودية بما قيمته 13.5 مليار ريال (3.6 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.