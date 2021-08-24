شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تساقط الشعر بعد المرض حالة شائعة وقد تحدث لأي شخص مختلف الأشخاص الذين عانوا من مشاكل الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا، حيث كان تساقط الشعر المفرط ومشكلة الشعر غير الصحي واحدة من العواقب السلبية العديدة التي ظهرت بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا حتى بعد أشهر من الإصابة بالعدوى، أصبحت مشكلة تساقط الشعر هذه مصدر قلق كبير للأفراد، لقد أثر ذلك على الصحة العقلية للأشخاص بشدة مما دفعهم بشدة إلى طلب المساعدة من المتخصصين في الرعاية الصحية لإيجاد حل وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن تساقط الشعر بعد الإصابة بمرض الحمى أمر شائع وقد يحدث لأي شخص.

وتساقط الشعر الكربي هي حالة يعاني فيها المرء من تساقط شعر مفرط تساقط الشعر لأكثر من 100 شعرة في اليوم. يمكن أن يكون لدى كل من الذكور والإناث تساقط الشعر الكربي ولكنه سائد عند الإناث، عادة، هناك حالة أساسية لها مثل الغدة الدرقية ، متلازمة تكيس المبايض، نقص التغذية أو الالتهابات الفيروسية مثل كوفيد -19 ، جدري الماء ، وعدم التوازن الهرموني.

ما هو داء الثعلبة؟

الثعلبة البقعية هي حالة من تساقط الشعر غير المكتمل ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم عندما يحدث على رقعة معينة أو جزء من فروة الرأس يطلق عليه Alopecia areata ، عندما تكون منطقة فروة الرأس كاملة ، يطلق عليه Alopecia total وعندما يحدث في الجسم كله يطلق عليه Alopecia Universalis. داء الثعلبة هو اضطراب في المناعة الذاتية حيث تبدأ خلايا الجسم في مهاجمة بصيلات الشعر يمكن أن تترافق مع اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى مثل الغدة الدرقية والبهاق والسكري من النوعين 1 و 2 ويمكن أن تحدث عند الأطفال والسبب الرئيسي لها هو العدوى.

كيف أثر فيروس كورونا على صحة الشعر؟

يشكو معظم مرضى كوفيد 19 من تساقط الشعر بعد 3 أشهر من التعافي من العدوى هذا نوع من تساقط الشعر الكربي، أثناء الإصابة بعدوى كورونا ، يتسبب الفيروس في حدوث التهاب ، كما أن الجلطات الدموية في الأوعية الدموية في بصيلات الشعر ملتهبة. هذا يسبب تساقط الشعر.

كيف تؤثر مشاكل الشعر على حياة الشخص؟

تساقط الشعر له تأثير نفسي على المرضى ويصابون بالذعر الشديد إن فقدان 10 خصلات من الشعر يوميًا يجعل الناس خائفين للغاية من المهم أن نفهم أنه من الطبيعي أن تفقد 100 شعرة في اليوم ، فهذا يُطلق عليه تساقط الشعر ولكن فقدان المزيد من الشعر أكثر من ذلك يمثل مصدر قلق كبير.

ما هي بعض نصائح إدارة صحة الشعر ؟

حافظ على نظافة الشعر، وحافظ على نظافة شعرك تأكد من غسل شعرك مرتين في الأسبوع تجنب الشد على الشعر لا ترتدي الكثير من مشابك الشعر تجنب الأربطة المطاطية الضيقة وأربطة الشعر تجنبي علاجات الشعر المتكررة مثل السيستين والكيراتين مشطي شعرك مرة في اليوم.

هل يمكن علاجه في المنزل؟

يمكن إجراء التدليك بالزيت مرة واحدة في الأسبوع تجنب الضغط أو الجر الثقيل أثناء التدليك اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتجنب الوجبات السريعة تجنب الأطعمة الزيتية تجنب منتجات الألبان خذ الفواكه والخضروات الطبيعية.