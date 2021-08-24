كيفية التغلب على فقدان الشهية بعد كورونا.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أكدت خبيرة في مركز الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، أن ارتشاف خليط المشروبات المغذية، يساعد في حالة فقدان الشهية بعد الإصابة بكورونا.



وقالت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، أن الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19"، يشكون عادة من فقدان الشهية، لذلك عليهم تناول خليط المشروبات المغذية المعبأة في علب صغيرة، وذلك برشفات صغيرة عدة مرات في اليوم. وبهذه الطريقة يحافظ المتعافي من المرض على توازن الطاقة الضروري، وفقاً لروسيا اليوم.

واضافت، إذا كانت الشهية طبيعية، يجب على الأقل تناول الطعام ثلاث مرات في اليوم، بشرط إذا كان الشخص لا يعاني من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، ومتلازمة القولون العصبي والارتجاع وغيرها، التي ينصح الأطباء بتناول الطعام بسببها في فترات محددة.

ووفقا للخبيرة، يقال إنه بعد "كوفيد-19" يعاني الشخص من نقص الفيتامينات. ولكن هذا غير صحيح. ولكن إذا فقد الشخص الشهية نتيجة إصابته بمرض خطير ولفترة طويلة ولم يتناول أي طعام تقريبا، فبالطبع قد ينخفض مستوى المواد المغذية المفيدة في جسمه.