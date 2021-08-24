شكرا لقرائتكم فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حادث غريب على ممر بحيرة في مدينة طبريا الشمالية الإسرائيلية، توفيت امرأة تبلغ من العمر 66 عاماً، الأحد، بعد أن سحقتها شجرة نخيل، وفق مسؤولين.

وقال مسعف في خدمة الإسعاف المتحدة هاتسالا إن الرياح العاتية أسقطت الشجرة في المنطقة.

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من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رياحاً بلغت سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة (43 ميلاً في الساعة) تم تسجيلها الأحد في المدينة.

وبحسب المسؤولين، كانت المرأة تمشي على كورنيش طبريا على طول شاطئ بحيرة المدينة قبل وقت قصير من مقتلها.

من جانبه أوضح أحد المسعفين أنه "عندما وصلنا إلى الكورنيش، رأينا المرأة الجريحة على العشب، محاصرة تحت جذع شجرة كبير انهار وضربها"، مضيفاً أنه تم الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث بعد عدم ظهور أي علامات حيوية.

إلى ذلك لم يصدر تعليق فوري من الشرطة على الحادث، لكن من المتوقع التحقيق في الأمر.