شكرا لقرائتكم ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشرت في الآونة الأخيرة بالأردن 5 مقاطع مصورة فاضحة لأشخاص داخل مركبات، يمارسون أفعالاً تنافي الحياء العام في الشوارع العامة، ما أثار جدلا في البلاد وسط موجة انتقادات على مواقع التواصل.

ما دفع الأمن العام إلى التدخل على الفور، والتأكيد أن معظم الفيديوهات التي تم تداولها قديمة، أو صورت خارج البلاد، باستثناء مقطع واحد، وقد أوقف صاحبه.

مادة اعلانية

الأمن يوضح

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي في بيان مساء أمس الإثنين "أنه خلال الآونة الأخيرة قان البعض ودون أدنى إحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بتداول ونشر مواد ومحتويات غير أخلاقية عبر مواقع التواصل المختلفة وهو أمر لا بد أن يعلم الجميع انه مخالف للقانون والأخلاق العامة ويضع ناشرها امام المساءلة القانونية ."

كما أكد أن "معظم الفيديوهات التي يجري تداولها قديمة أو لم تقع داخل البلاد، فيما اتخذ بحق من ظهر في الفيديو الجديد الذي انتشر منذ أيام، ومن قام بتصويره ونشره الاجراءات القانونية اللازمة".

إلى ذلك، شدد على أن نشر مثل تلك المواد يتيح وصولها لفئات يجرم القانون مشاهدتهم لها كالأطفال، وهنا تقع مسؤولية أخرى تفرض علينا جميعاً التريث والتفكير ملياً قبل نشرها او إعادة تداولها .

كما لفت إلى أن المسؤولية تحتم على من ترد إليهم مثل تلك الفيديوهات أو من يقومون بتصويرها إيصالها لمديرية الأمن العام، التي فتحت قنوات عديدة للتواصل معها مثل تطبيق (911) أو تطبيق فرسان الأردن او البريد الالكتروني لمديريه الامن العام [email protected] وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الاتصال على (911) و مراجعة أقرب مركز أمني لإيصال مثل مثل تلك المشاهدات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار القانون

5 فيديوهات خادشة للحياء

وكانت 5 فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل، لأشخاص داخل مركباتهم يمارسون أفعالاً تنافي الحياء العام، أبرزها فيديو "تويوتا بريوس"، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك على الفور والقاء القبض على مرتكب الفعل، بالإضافة إلى الشخص الذي قام بالتصوير.

وكشف أحد المحامين أن المدعي العام في محكمة شرق عمان القاضي احمد منصور اوقف مصور فيديو البريوس لاسبوع في سجن ماركا بتهمة عرض مادة بذيئة وخرق حرمة الحياء وفق قانون الجرائم الالكترونية.

فيما من المتوقع حسب المصدر أن يحكم على المتهم لثلاث سنوات بتهمة التدخل بالاشتراك بالفعل.