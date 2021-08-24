شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نكتشف هشاشة العظام في المراحل المبكرة؟.. وعلامات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام واحدة من المشاكل الصحية، وخصوصا عند كبار السن، هو مرض يصيب العظام ويجعلها ضعيفة، تصبح عظامك أضعف ويزداد الميل إلى الانهيار، ينتج عن هذه العوامل أن تصبح الثقوب والعظام أكثر هشاشة، على الرغم من أن علامات فقدان العظام ليست واضحة جدًا، إلا أنه قد تكون هناك بعض الأشياء التي يمكنك ملاحظتها لمعرفة هذه المشكلة، غالبا لا يعرف الناس عن هذا المرض حتى يصيب الفخذ أوالعمود الفقري، فى التقرير التالى نتحدث عن هشاشة العظام في مراحله المبكرة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. عظامك ضعيفة

عندما تكون مصابا بهشاشة العظام ، تصبح عظامك ضعيفة مما يجعل قبضتك ضعيفة أيضًا، إن تماسك القبضة مهم جدًا لمعظم أنشطتك، ترتبط قبضة اليد بانخفاض كثافة المعادن في العظام مما يعني أن عظامك في هذا الجزء أصبحت ضعيفة وقد تواجه مشكلات متعلقة باضطراب العظام ، تواجه النساء بعد انقطاع الطمث مشكلة ضعف قبضة اليدين والتي قد تكون علامة على هشاشة العظام.

2. انحسار اللثة

يمكن أن تنحسر اللثة إذا كان فكك يفقد عظامه، يمكن تأكيد ذلك من خلال الذهاب إلى طبيب الأسنان واختبار أو فحص نفسك لفقدان العظام، يؤثر فقدان العظام على صحة اللثة والفم أيضًا، ضعف الأسنان يعني مشكلة في المضغ أو تناول الطعام القاسي الذي يتطلب قوة الفم،ومن ثم فمن المهم إجراء فحوصات منتظمة للأسنان بعد سن 50 عامًا.

3. ضعف الأظافر

يمكن أن تكون قوة الأظافر حاسمة في تحديد الصحة العامة لعظامك، يمكن اعتباره في تحديد هشاشة العظام عندما تكون في المراحل الأولى من مرض هشاشة العظام ، فقد تبدأ أظافرك في الإشارة إلى العلامات عندما تذهب للسباحة أو غيرها من التمارين التي تؤثر على الأظافر، يمكن أن يمنعك اكتشاف هشاشة العظام في هذه المرحلة معرفة غالبية الأعراض الأخرى.

ماذا يحدث في المرحلة بعد هشاشة العظام؟ فقدان الطول

عندما يكون هناك كسر في العمود الفقري ، فإنه يتسبب في فقدان الطول، هذه العلامة أكثر وضوحًا وملاحظة من أي أعراض أخرى لهشاشة العظام، ولكنه يتناسب مع العوامل التي تؤثر على هشاشة العظام.

آلام الظهر أو الرقبة المستمرة

يمكن أن يكون الألم المستمر في رقبتك وظهرك علامات على الإصابة بهشاشة العظام عندما تكون في مرحلة متأخرة من هذا المرض، احصل على تشخيص إذا كنت تشعر باستمرار بألم في رقبتك وظهرك بعد القيام بالأنشطة اليومية.