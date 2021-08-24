شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحذيرات من الموجة الرابعة لكورونا.. نصائح لتقوية الجهاز المناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكثرة التصريحات من وزارة الصحة، واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه من المتوقع ذروة الموجة الرابعة بنهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين، يقدم الخليج 365 لقرائه روشتة صحية لتقوية الجهاز المناعي للحد من الإصابة بهذا المرض، وذلك وفقا لموقع " health.harvard".

الغذاء الصحي والجيد من أفضل الحيل التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض المختلفة الخاصة به، ولذا فتقوية الجهاز المناعي يساعد في محاربة الأمراض.



المناعة

وأضاف التقرير، أن الغذاء ليس الحيلة الوحيدة لتقوية الجهاز المناعي، بل اتباع العديد من النصائح اليومية الجيدة والصحية تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة الخاصة بالجهاز المناعي، مثل عدم الخضوع للضغوط النفسية، حيث إن الضغط النفسي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة لضعف الجهاز المناعي في الجسم.

ويقدم التقرير المنشور بعض النصائح الصحية لتقوية الجهاز المناعي، ومنها:

-التخلص من النمط الصحي الخاطئ واستبداله بالصحي.

-اقلع عن التدخين لأنه يتسبب في ضعف الجهاز المناعي.

-تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات، أي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

-ممارسة الرياضة بانتظام يعد من الحيل الصحية التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي.

-التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ علي وزن صحي.

-النوم حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من كفائه الجهاز المناعي.

-الحفاظ علي النظافة الشخصية واتخاذ خطوات لتجنب العدوى، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

-التخلص من التوتر والقلق يعد من أهم النصائح لتقوية الجهاز المناعي .