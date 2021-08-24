شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب كل صباح قبل وجبة الإفطار..يحافظ على الكلى وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الماء الدافئ على الريق عند الاستيقاظ من النوم، من أكثر العادات الصحية على جسمك لكل الأعمار من الأطفال لكبار السن، فهو يحمل فائدة كبيرة بدلا من تناول المشروبات الأخرى مثل الشاي، لذا يوصى تقرير نشر فى موقع verywellhealth، بتناول كوب من الماء الدافئ قبل وجبة الإفطار يوميا.

ومن أبرز الفوائد الصحية التى تعود عليك عند إتباع هذه العادة الصحية، مايلى:

1. إزالة السموم

الماء الدافئ هو أفضل المكونات الطبيعية للعمل كمزيل للسموم في الجسم وطردها خاصة عند إضافة الليمون إليها .

2. تحسين التمثيل الغذائي

الماء طريقة جيدة لزيادة التمثيل الغذائي في الجسم، فهو يحول الطعام الممتص في الجسم إلى طاقة بشكل فعال، ويحافظ على مستوى الطاقة أثناء الأنشطة اليومية.

3. سهولة الهضم

شرب الماء الدافئ جيد أيضًا لتحسين الجهاز الهضمي، لذلك فهو يساعد على تثبيت الهضم وتحسين حركة الأمعاء في هضم الطعام، وبالتالي، سوف تمتص العناصر الغذائية الهامة للحفاظ على صحة الجسم.

4. تجنب الجفاف

الماء طريقة جيدة للتأكد من أن الجسم لا يعاني من الجفاف، لذا يمكن أن يساعد في تجنب تهيج الحلق أيضًا.

5. تحسين الدورة الدموية

من الفوائد الصحية الأخرى لشرب الماء الدافئ في الصباح هو تسهيل الدورة الدموية، وبالتالي تجنب احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية أو مخاطر السكتة الدماغية، علاوة على ذلك، سوف يحسن شرايين الدم ويطرد الدهون الضارة.

6. تجنب التهاب الحلق

يساعد في تقليل البلغم وتجنب آلام الحلق وتقليل التورم.

7. إنقاص الوزن

يمكن أن تساعد هذه العادة في الحفاظ على الوزن وتجنب الجسم امتصاص الدهون، و وزيادة حرق السعرات الحرارية.

8. الحفاظ على صحة الكلى

يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ فى تحسين صحة الكلى و تسهيل الامتصاص وطرد أي معادن غير ضرورية من الجسم.

9.علاج للإمساك

تناولها على الريق يسهم فى تحسين عمل الجهاز الهضمي تجنب الإمساك والشعور بالانتفاخ.

10. تجنب علامات الشيخوخة المبكرة

الماء الدافئ يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة بالجلد أيضًا والحفاظ على صحة البشرة.